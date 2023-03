Enea Zastal BC Zielona Góra zagra z Arką Gdynia o 15 zwycięstwo w Energa Basket Lidze

Koncertowo nad morzem

- Wygraliśmy, bo może bardziej tego chcieliśmy. Graliśmy w osłabieniu, ale szykowaliśmy się do tego meczu, jak do każdego innego spotkania - mówił jeden z zielonogórskich koszykarzy Jan Wójcik.

Co ciekawe, Zastal nie trafił aż dwunastu rzutów wolnych, a mimo to z Trójmiasta wywiózł cenne punkty, które mogą być szalenie istotne w walce o awans do fazy play off. Już od kilku meczów świetną formę prezentuje Bryce Alford. Amerykański rozgrywający w Sopocie zdobył aż 32 punkty, trafiając siedem „trójek”. Nie dziwi więc fakt, że Alford został wybrany MVP 24. tygodnia rozgrywek.