Epidemia koronawirusa na zdjęciach. Czy strach już minął?

Warto przypomnieć, że pierwszy przypadek koronawirusa stwierdzono właśnie w Lubuskiem. Zakażony pacjent trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Mężczyzna został przewieziony karetką na oddział zakaźny specjalną karetką do transportu osób z podejrzeniem koronawirusa. W nocy z 3 na 4 marca potwierdzono, że został zakażony COVID-19.

Od tego czasu minęło już ponad dwa miesiące. W tym czasie życie wielu mieszkańców regionu obróciło się do góry nogami. Najpierw, wraz z kolejnymi przypadkami koronawirusa w Polsce, narastał strach. Potęgowały go kolejne obostrzenia wprowadzane przez rząd oraz medialne doniesienia o sytuacji w innych państwach. W pewnym momencie normalne życie w wielu miejscowościach niemal zamarło, zamknięto place zabaw, szkoły, przedszkola czy też parki. Część osób przestała chodzić do pracy a po ulicach hulał głównie wiatr...

Warto jednak podkreślić, że od razu zorganizowano akcje pomocowe dla seniorów, mieszkańcy masowo szyli maseczki dla naszych medyków i potrzebujących, ruszyła również produkcja przyłbic. Restauratorzy przygotowywali darmowe posiłki dla placówek zdrowia. Radziliśmy sobie, jak potrafiliśmy. Co więcej, aby nieco poprawić przygnębiającą atmosferę organizowano spotkania online czy też balkonowe dyskoteki. Przestrzegaliśmy zasad bezpieczeństwa, nie poddaliśmy.

Czy to już koniec epidemii?

Na szczęście, w Lubuskiem epidemia koronawirusa od początku przebiegała w dosyć łagodny sposób. Dziś w przeciwieństwie do np. Śląska możemy stwierdzić, że od kilku dni nie mamy żadnych nowych zakażonych. Sami Lubuszanie z czasem przyzwyczaili się do sytuacji, strach minął a na ulicach znów pojawili się ludzie. Obecnie można powiedzieć, że wszystko powoli wraca już do normy, zielonogórską giełdę od dwóch tygodni szturmują tłumy. Nosimy jeszcze maseczki oraz rękawiczki, ale wyglądano na to, że w powszechnym mniemaniu uznaliśmy, że epidemia jest już za nami. Oby ta radość nie była przedwczesna...