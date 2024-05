Europa dla @ktywnych, @ktywni dla Europy. W tym projekcie uczestniczy każdy z uczniów | WIDEO, ZDJĘCIA

Szkoły w Nowej Soli. Wartościowy projekt w SOS-W

„Europa dla @ktywnych, @ktywni dla Europy” to przedsięwzięcie, które odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Nowej Soli w ramach programu Erasmus+. Program ten zagościł w placówce już sześć lat temu.

– To jest najlepszy program unijny, skierowany bezpośrednio do człowieka. Realizujemy projekty, innowacje, działania, programy związane z edukacją szkolną, a do tego wyjeżdżamy na mobilności dla kadry – chwali Regina Smolin-Makuch, koordynator projektu.

W działaniach uczestniczy siedmioro nauczycieli. Ta część kadry wzięła udział w dwóch szkoleniach „Small actions with big impacts” Lizbona – Portugalia, „Inclusive Classroom: Supporting Diveristy and Ecological Approach” Katania – Włochy. Zdobywali też nowe umiejętności w pracy w spotkaniach w Turcji i we Włoszech.