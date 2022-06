Europejska konferencja dotycząca pojazdów elektrycznych - największe światowe marki i najnowocześniejsze technologie w Nowym Kisielinie

Specjaliści z całej Europy w Zielonej Górze

CharIn Testival Europ – konferencja dotycząca elektromobilności rozpoczęła się w Nowym Kisielinie, w siedzibie lidera producentów stacji ładowania, Ekoenergetyce – Polska. Podczas trwającego do 1 lipca wydarzenia eksperci z całej Europy będą dyskutować o najnowszych trendach i rozwiązaniach w dziedzinie elektromobilności. Prelegenci skupią się na obszarze prawnym i kluczowych wyzwaniach zeroemisyjnego transportu (w tym elektryfikacji ciężarówek), a inżynierowie będą testować najnowsze metody w zakresie ładowania samochodów elektrycznych. Pojawią się takie marki jak: BMW, Porsche czy Hyundai ze swoimi najnowszymi modelami samochodów. Podczas Hackathonu najlepszym hakerom zostanie rzucone wyzwanie do złamania zabezpieczeń stacji ładowania i pojazdów, by w przyszłości zapobiegać ewentualnym paraliżom komunikacyjnym.

Głównym organizatorem wydarzenia jest międzynarodowa organizacja CharIN, od lat organizująca technologiczne i techniczne konferencje, skupiające producentów nowych technologii. Wydaje się więc, że wybór zielonogórskiej Ekoenergetyki, pioniera elektromobilności oraz jednego z liderów wśród producentów infrastruktury ładowania wysokiej mocy w Europie świadczy o coraz większym prestiżu zdobywanym również przez lokalne firmy na światowych rynkach.