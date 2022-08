Euroregionalne Święto Rolników i Działkowców Partnerskich Gmin Sulechów i Fürstenwalde Leszek Kalinowski Mariusz Kapała

Dożynki to dobra okazja do zachowania, propagowania kultury i dziedzictwa kulturowego dotyczącego dawnych tradycji związanych z obrządkiem zakończenia prac żniwnych. To także okazja do integracji partnerskich gmin. Tak też dzieje się w gminie Sulechów. Zobaczcie, jak świętowano polsko-niemieckie dożynki.