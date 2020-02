EUTHYROX Brak leku na tarczycę w aptekach! W niektórych regionach Polski nie ma go w ogóle! Jest reakcja ministerstwa

Euthyrox 88 to lek stosowany przez chorych na tarczycę i pojawił się ogromny problem z jego dostępnością w całym kraju. Są jednak województwa, w których nie ma go w żadnej aptece! Co w takiej sytuacji robić?

Już od kilku tygodni jest problem z dostępnością leku Euthyrox 88 mcg w aptece. Euthyrox to lek stosowany u pacjentów, których tarczyca nie pracuje prawidłowo. Gdzie kupić lek? Euthyrox 88. Brak leku w aptece Są województwa, w których sytuacja chorych na tarczycę jest wręcz dramatyczna: bywa, że w całym regionie, w żadnej aptece nue ma leku Euthyrox 88. W najgorszej sytuacji są mieszkańcy województwa lubuskiego i łódzkiego. Serwis ktomalek.pl sprawdził apteki we wszystkich regionach pod kątem dostępności leku Euthyrox 88 i okazało się, że we wspomnianych województwach tego leku nie ma w ogóle. Dostępność leku Euthyrox 88 (opak. 50 tabletek) w województwach. Ile paczek leku dostępnych jest w Twoim regionie? lubelskia - 78

podkarpacie - 46

świętokrzyskie - 44

mazowieckie - 19

podlaskie - 18

dolnośląskie - 4

śląskie - 4

małopolskie - 3

warmińsko - mazurskie - 2

wielkopolskie - 2

zachodniopomorskie - 2

kujawsko - pomorskie - 1

opolskie - 1

pomorskie - 1

lubuskie - 0

łódzkie - 0 Leku Euthyrox 88 mcg opak. 100 tabletek nie ma w ogóle na rynku Euthyrox 88. Kiedy Euthyrox 88 będzie w aptece? Najbliższe dostawy leku Producent leku poinformował ministra zdrowia, że w tym momencie nie jest w stanie zapewnić ciągłości w dostawie leku - ostatnia miała miejsce w grudniu 2019 roku. Możliwe, że najbliższa dostawa leku odbędzie się na przełomie lutego i marca. Nie jest to jednak w 100 proc. pewna informacja, a przypuszczenia producenta Euthyrox 88. Kolejna miałaby odbyć się na przełomie marca i kwietnia. Euthyrox 88. Minister zdrowia wydał komunikat w tej sprawie - Pozostałe dawki leku Euthyrox są dostępne na polskim rynku. Zatem należy wskazać, iż istnieją alternatywne dawki, które pacjenci mogą przyjmować po konsultacji z lekarzem - poinformował w komunikacie Podsekretarz Stanu Ministra Zdrowia Maciej Miłkowski.