Executive lounge na lotnisku, czyli spokój i luksus w podróży. Ile kosztuje wstęp do saloników biznesowych na polskich lotniskach?

Co to jest executive lounge na lotnisku?

Executive lounge, czyli salonik biznesowy (nazywany też business lounge, czasem rownież vip lounge albo strefą VIP), to wydzielony obszar na lotnisku, w którym podróżni mogą odpocząć lub popracować w komfortowych warunkach. Najczęściej ma formę pokoju lub kilku pokojów, w których można posiedzieć w wygodnych fotelach, zjeść posiłek w bufecie, skorzystać z osobnej toalety i prysznica, załatwić ważne sprawy online dzięki wifi i wydzielonym stanowiskom do pracy, rozerwać się w czytelni prasy lub strefie z konsolami do gry, albo przespać się trochę w strefie ciszy.