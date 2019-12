Fajerwerki - dla jednych frajda, dla drugich męczarnia

Noc sylwestrowa to jedno z najgorszych przeżyć dla podopiecznych przytuliska. Psy odczuwają jej skutki jeszcze kilka dni po nowym roku. - Zwierzęta nie wiedzą co się dzieje. Są zamknięte w kojcach, dźwięk nie jest w żaden sposób wytłumiony, dlatego każdy jeden wystrzał to dla nich ogromny stres. Wszystkie zaczynają wtedy wyć i szczekać. Panuje panika. My jako pracownicy siedzimy tutaj w nocy i sprawdzamy, czy nie robią sobie krzywdy. Często się zdarza, że psy w amoku przeciskają łeb przez kraty próbując uciec, rozwalają budy, próbują się przekopać przez deski, przez co później mają zakrwawione łapy. Następnego dnia wymiotują i mają biegunki - wymienia Marcin Michałowski, pracownik zielonogórskiego schroniska. - Spróbujemy podjechać do urzędu po tabletki dla naszych podopiecznych, czyli dla 230 psów. Nie wiem jak to się skończy, jednak według mnie zakaz strzelania byłby lepszą decyzją. Lepiej zapobiegać, niż leczyć - dodaje M. Michałowski.