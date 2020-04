Falubaz i Stal walczą z epidemią. Kibice szyją maseczki

Wcześniej Falubaz razem z firmą Kampol pomógł podopiecznym i pracownikom Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów oraz pacjentom i personelowi Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze. Kampol przekazał 500 maseczek, a klub wodę.

- Najważniejsze jest to, by w czasie walki z koronawirusem działać wspólnie, solidarnie i razem przetrwać ten trudny czas. Zdajemy sobie sprawę, jak dużym zagrożeniem jest koronawirus dla seniorów i osób o obniżonej odporności, stąd nasza inicjatywa - powiedział Wojciech Domagała, prezes zielonogórskiego klubu. - Zachęcamy wszystkich naszych partnerów do wspólnej akcji pomocy. Razem naprawdę możemy więcej. Za maseczki dziękujemy szczególnie naszym sprawdzonym partnerom, firmom: Re-Mi i Kampol oraz markom Johnson`s Baby i Neutrogena.