Falubaz ma kłopoty. Szuka rozwiązań i... wskazuje winnego

- Nawet gdybym bardzo chciał cokolwiek zablokować, to musiałbym mieć większościowy pakiet udziałów w klubie żużlowym, a takiego nie mam – powiedział Robert Dowhan. - Jeżeli wspólnicy chcą dokapitalizować spółkę mogą to zawsze zrobić i nikt tego nie może zablokować. Każdy wspólnik może nie dopłacić kapitału, ale wtedy jego udziały ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu. Na co ja się godzę. Na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu po raz pierwszy w historii Klubu nie dostał absolutorium były prezes Adam Goliński i to on powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące kondycji finansowej klubu, jaką zostawił. W tej sytuacji nie rozumiem komunikatu, który został opublikowany, szczególnie, że od powołania pana Golińskiego na stanowisko prezesa ZKŻ SSA, a więc od ponad półtora roku, nie uczestniczyłem w pracach zarządu i organach kontrolnych klubu. Nie miałem wiedzy, ani wpływu na podejmowane decyzje.