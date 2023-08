Falubaz o punkty mistrzostw Polski jechał w… Czechach

Dlaczego zawody odbywały się w Czechach? Bo już po raz kolejny do rywalizacji w młodzieżowych rozgrywkach w Polsce zgłosiła się drużyna złożona z czeskich młodzieżowców. Za naszą południową granicą żużel uprawia bowiem już tak niewielka garstka młodych zawodników, że federacji czeskiej ciężko nawet czasem zebrać szesnastu juniorów, aby w pełnej obsadzie rozegrać finał o mistrzostwo Republiki Czeskiej.

Stal Gorzów już jedną nogą w półfinale! Do awansu wystarczy jej… ostatnie miejsce

Młodzi Czesi przebrnęli w tym sezonie rundę eliminacyjną i awansowali do ćwierćfinałów DMPJ. 2 sierpnia mogli więc gościć swoich rywali na torze w Pardubicach. Zajęli jednak ostatnie miejsce.

A jak wypadli zielonogórzanie? Już w pierwszej serii startów odskoczyli im zawodnicy z Torunia (Falubaz zdobył wtedy pięć punktów, a KS Toruń – dziesięć) i to właśnie zaważyło, że to „Anioły” okazały się najlepsze na długim i szerokim czeskim torze.

Po dwóch rozegranych turniejach (przypomnijmy, że 26 lipca z powodu deszczu nie odbył się czwórmecz w Częstochowie) torunianie i zielonogórzanie przewodzą w swojej grupie. Obie drużyny mają po siedem dużych punktów i spore szanse na awans do półfinału.