Falubaz pikował kiedyś niczym „Byki" z Chicago

Koncerty wielkich gwiazd, autostrady, nowoczesne obiekty sportowe, infrastruktura turystyczna, duże sukcesy w sporcie – wydaje się, że wszystko to, zanim dotarło do nas, najpierw było u naszych południowych sąsiadów. I teraz, z epidemią koronawirusa, Czechy też zdecydowanie lepiej radzą sobie niż Polska. Poza tym, że tam robi się trzy razy więcej niż u nas testów na obecność zarazy, to w dodatku dużo szybciej zarządzono powrót do normalności. Również w profesjonalnym sporcie, który od kilku dni budzi się do życia. Tymczasem u nas, w zapowiedzianych etapach znoszenia ograniczeń, dopiero w trzecim z nich zaznaczono punkt dotyczący możliwości przeprowadzenia wydarzeń sportowych do 50 osób, w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności. Jak długo będziemy czekać na trzeci etap? Tego nikt nie sprecyzował. O możliwości treningów, np. żużlowców na torach, nie ma w ogóle mowy. W Czechach żużlowcy mogą już kręcić pierwsze kółka, zawodnicy i działacze zapowiedzieli pierwsze zajęcia na stadionach.