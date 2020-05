Falubaz po pierwszym treningu. „Nabuzowany chodziłem”

- Po pierwszym treningu mam bardzo pozytywne wrażenia, tym bardziej, że przez ostatnie dwa dni padało – powiedział Patryk Dudek. – Ale tor był fajnie przygotowany. Dobrze było poczuć wiatr pod maską. Cały czas się cieszę, bo jestem zadowolony z tego, że mogliśmy zacząć trenować. Prognoza pogody jest dobra na ten tydzień, więc nie będzie problemu, żeby trochę pohałasować. Z tego co widziałem, wszyscy przestrzegaliśmy zasad sanitarnych, trzeba się pilnować, bo się zapominamy, ale każdy każdemu zwraca uwagę, i jest OK. Z czasem, patrząc na to, że nasz kraj się zmienia, to w parkingu też będzie się zmieniać. Myślę, że w przyszłym tygodniu pojeździmy spod taśmy, żeby poczuć kontakt z innymi zawodnikami, żeby się pościgać, pozmieniać zębatki.

Zielonogórscy żużlowcy będą trenować każdego dnia, aż do rozpoczęcia ligowego sezonu. Zostali podzieleni na dwie grupy, które co dwa dni będą korzystać z toru przy W69. - Było fajnie, wszyscy są zadowoleni i szczęśliwi, bo wiadomo, że długo czekaliśmy na ten pierwszy wyjazd – mówił po pierwszym treningu Tomasz Walczak, kierownik zielonogórskiego zespołu. - Tor zachowywał się poprawnie, tu mieliśmy największe obawy, ale wszystko poszło zgodnie z planem. Byliśmy podzieleni na dwie grupy, więc była ograniczona ilość zawodników i mechaników. Było to dosyć proste do zrobienia, aczkolwiek trzeba się pilnować, by przestrzegać tych odległości. Wiadomo, maseczki, rękawice, wszyscy byli w to wyposażeni. Mamy też specjalne urządzenia do dezynfekcji rąk.