Falubaz szykuje się do sezonu. Niebawem spotkanie z kibicami

Za oknami zamiast zimy, mamy prawdziwą jesień, z opadami deszczu, silnym wiatrem, dlatego na pierwsze treningi na torach żużlowych będzie trzeba poczekać pewnie jeszcze kilka tygodni. Niektórzy zawodnicy próbują jeździć na motocrossie, ale generalnie jeszcze ciągle wybierają inne formy przygotowań do sezonu. Motocykli dosiedli niektórzy żużlowcy Falubazu Zielona Góra. Patryk Dudek już kilka tygodni temu na torze w Lipnie pod Toruniem trenował na pit bike’ach. W ślady „Duzersa” poszli jego młodsi koledzy z Falubazu. Ostatnio razem z nim pod dachem w Lipnie „śmigali” Damian Pawliczak, Jakub Osyczka, Fabian Ragus, Nile Tufft oraz adept zielonogórskiej szkółki żużlowej Rafał Kobierski. - Trening na pit bike’ach to uzupełnienie naszych przygotowań do sezonu i pierwszych treningów na torze – powiedział serwisowi Falubaz.com Piotr Żyto, trener zielonogórskiej drużyny. - Do Lipna zabraliśmy naszych juniorów, którym towarzyszył Patryk Dudek. Pit bike’i to zdecydowanie bezpieczniejsza forma treningów niż motocross, ale jednocześnie równie przydatna.

- Dobrze było ponownie wsiąść na motocykl i trochę pojeździć. Choć to nadal nie motor żużlowy, to jest to fajna forma przygotowań – stwierdził Damian Pawliczak. - W Lipnie byliśmy już rok temu i miło było znów tu wrócić. Coraz mocniej myślimy o powrocie na tor i treningach żużlowych. Nie możemy się już tego doczekać.