Falubaz wreszcie zabrał głos w sprawie skandalicznego zachowania kibiców

„Władze zielonogórskiego klubu planują spotkać się z przedstawicielami stowarzyszeń, zrzeszających grupy kibiców, organizujących doping na stadionie przy W69. Głównym tematem rozmów będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na stadionie.

ZKŻ SSA od wielu lat organizuje przy W69 imprezy masowe, współpracując z Urzędem Miasta Zielona Góra, policją i innymi służbami, których celem jest zapewnienie kibicom komfortowego udziału w meczach. Niestety, zdarzają się niepożądane sytuacje, jak np. te w ostatnim meczu rundy zasadniczej z KS Apator Toruń oraz w meczu ćwierćfinałowym z Orlen Oil Motor Lublin. Wówczas, mimo naszych starań, nie udało się zapobiec bezmyślnym i niebezpiecznym zachowaniom niektórych z kibiców.

W związku z orzeczeniem dyscyplinarnym, wydanym przez Komisję Orzekającą Ligi, za incydenty w meczu przeciwko KS Apator Toruń, zielonogórscy kibice zostali ukarani zakazem wyjazdowym na drugi mecz ćwierćfinałowy z Orlen Oil Motor Lublin. To postanowienie oznacza, że na niedzielny rewanż w Lublinie nie będzie prowadzona sprzedaż biletów dla fanów drużyny gości. Na klub zostały z kolei nałożone wysokie kary finansowe.

Apelujemy do kibiców, aby w kolejnych meczach powstrzymywali się od wszelkich zachowań niebezpiecznych lub prowadzących do złamania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym do rzucania na tor przedmiotów, które mogą zagrażać bezpiecznej jeździe zawodników i nie eskalowali innych niepożądanych zachowań, gdyż w konsekwencji mogą one skutkować nawet zamknięciem stadionu przy W69 dla publiczności”.