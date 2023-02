Falubaz Zielona Góra gotowy do sezonu. Jeszcze integracja nad morzem i jazda na tor

- Ostatnie i najbliższe dni to bardzo intensywny czas dla nas – powiedział Przemysław Pawlicki, nowy zawodnik Falubazu, który ostatnio ścigał się w ekstraligowym GKM-ie Grudziądz. – Oficjalnie jest „60 godzin z Falubazem”, a tak naprawdę jest ich na pewno więcej. Ale jest to fajna i ostatnia szansa przed sezonem, żeby spotkać się z kibicami, sponsorami klubu, bo w trakcie sezonu jest z tym dość ciężko. Dla mnie jest to nowe środowisko, ale ja szybko potrafię aklimatyzować się w nowych miejscach. Dobrze się tu czuję, dobrze mi się współpracuje z chłopakami z zespołu. A jeśli chodzi o przygotowania do sezonu, to uważam, że fizycznie jestem dobrze przygotowany, dałem z siebie wszystko. A w sprawach dotyczących sprzętu wszystko okaże się po wyjeździe na tor, w tej kwestii zawsze jest pewien margines niepewności. Ale tu nie ma się co stresować, bo nie mam na to wpływu dopóki motocykle stoją w warsztacie i czekają na pierwsze treningi.