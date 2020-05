Falubaz Zielona Góra gotowy do sezonu! Wszyscy zawodnicy pojadą w PGE Ekstralidze

W komunikacie zielonogórskiego klubu czytamy: „Falubaz Zielona Góra w komplecie! Wszyscy zawodnicy zakontraktowani przed sezonem 2020 podpisali aneksy do swoich umów i będą reprezentować nasz zespół w rozpoczynających się wkrótce rozgrywkach. Okno transferowe trwało od 1 maja. Ze względu na poważne, w tym finansowe zmiany w zapisach kontraktowych, każdy z zawodników musiał ponownie podjąć negocjacje z władzami klubu i po osiągnięciu porozumienia, podpisać aneks do umowy. Tak się stało w przypadku wszystkich naszych żużlowców, którzy byli zakontraktowani na sezon 2020”.

- Niezmiernie się cieszę, że przystąpimy do rozgrywek ligowych w niezmienionym składzie – powiedział Wojciech Domagała, prezes zielonogórskiego klubu. - Dziękuję zawodnikom, że podjęli tę trudną, ale bardzo ważną decyzję. Pokazali tym samym swoje przywiązanie do naszej drużyny i całego klubu. Od dzisiaj możemy z pełną mocą przygotowywać się do sezonu ligowego.