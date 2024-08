Falubaz Zielona Góra jedzie w play off! Sprawi niespodziankę w starciu z mistrzami Polski?

Play offy zamiast spadku

Zielonogórzanie, przypomnijmy, po horrorze w meczu z Apatorem Toruń i wygranej 46:44, zapewnili sobie nie tylko utrzymanie w elicie, ale także awans do fazy play off. – Cel został zrealizowany, chociaż siwych włosów przybyło. Teraz możemy się już koncentrować na budowie składu na przyszły sezon – mówił po meczu z toruńskimi „Aniołami” Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu. Szósta pozycja po rundzie zasadniczej to spory sukces beniaminka. Historia w ostatnich dwóch latach była dla nowicjusza w elicie niekorzystna i oznaczała jedno: spadek. Falubaz wywalczył bonus w postaci awansu do play offów. Tyle tylko, że zielonogórzanie trafili na absolutnego potentata, zdecydowanego faworyta do zdobycia tytułu mistrzowskiego. Mowa o drużynie Orlen Oil Motoru Lublin.