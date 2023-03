Falubaz Zielona Góra przedstawił sponsora tytularnego żużlowej drużyny. Enea pomoże w walce o awans do PGE Ekstraligi

- W sezonie 2023 sponsorem tytularnym zielonogórskiej drużyny będzie Enea – ogłosił na konferencji prasowej Wojciech Domagała, członek Rady Nadzorczej ZKŻ SSA. - Będziemy występowali pod nazwą Enea Falubaz Zielona Góra i co jest najważniejsze, zaczynamy wielokierunkową współpracę, która w mojej ocenie jest początkiem dalszych działań. Jest to w historii ZKŻ SSA najwyższy kontrakt ze sponsorem tytularnym. Rozmowy nie były krótkie, negocjowaliśmy od wielu miesięcy i gdyby nie życzliwość i wsparcie wielu osób, prawdopodobnie tego historycznego kontraktu nie byłoby. Daje nam to fundament do dalszych działań. Wszyscy głęboko wierzymy, że będzie to pierwszy krok do osiągnięcia dobrych wyników sportowych.