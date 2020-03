Falubaz Zielona Góra znów w blasku złota. To był trzeci w historii klubu tytuł DMP na żużlu. Mamy archiwalne zdjęcia!

W latach 1981 i 1982 żużlowcy Falubazu Zielona Góra świętowali pierwszy i drugi tytuł drużynowego mistrza Polski. Trzecie złoto wywalczyli w sezonie 1985. W tabeli pierwszej ligi wyprzedzili wtedy o punkt Wybrzeże Gdańsk i o dwa punkty Unię Leszno. Mecze prawdy przyszły w ostatnich trzech kolejkach. 21 września Falubaz wyszarpał w Lesznie remis 45:45. Tydzień później u siebie zmiażdżył Wybrzeże 61:29. Spotkania kończącego sezon żużlowcy z Zielonej Górze nie mogli przegrać, a jechali do Rzeszowa.

„Tego zaczarowanego dla nas Rzeszowa z piekielnie trudnym, śliskim, betonowym torem. We właściwym momencie i miejscu znaleźliśmy jednak i na to sposób. Już po kilku biegach wytworzyła się tzw. przyczepna ścieżka (...) na łukach tuż przy krawężniku, na prostych - pod bandą. Kluczem do sukcesu był szybki start (...) i zepchnięcie przeciwników z tego optymalnego pasa” - wspominał po latach tytułowy bohater książki „Macieja Jaworka bonus, zwycięstwo, wykluczenie i upadek” pióra Bartosza A. Łusiaka. 6 października w Rzeszowie Falubaz triumfował 49:41, a Jaworek był bezbłędny, przywożąc 15 punktów.