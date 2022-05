Fani bluesa zachwyceni. W Sławie trwa wielkie święto. Jest nowa gwiazda w Alei Gwiazd Bluesa. Zobacz, co jeszcze w programie

Festiwal Las, Woda & Blues w Sławie. Jan Błędowski w Ali Gwiazd

W niedzielę, 1 maja na Nowym Rynku w Sławie przybyła kolejna gwiazda w Alei Gwiazd. To jeden z ważniejszych punktów festiwalu Las, Woda & Blues. Tym razem swoją dłoń odcisnął założyciel i wieloletni lider grupy Krzak Jan Błędowski. Artysta z chęcią pozował do zdjęć. Fani witali go oklaskami.

