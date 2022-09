Fantazji im nie brakuje, czyli 40 lat działalności klubu Ad Astra. Z okazji jubileuszu szykuje się wiele atrakcji

- Mam mniej lat niż klub, więc część historii znam z opowieści – przyznaje wiceprezes klubu Maciej Dobrowolski, który z Ad Astrą związany jest od 20 lat. – Jubileusz skłania do wspomnień, a te są bardzo ciekawe. To bogata historia odkrywania mitologii fantastycznej, nowych aspektów fantastyki. Kiedyś mówiło się, że ona to kulturalne getto, a dziś kiedy oglądamy filmy, gramy w gry, to widzimy, że głównym trzonem jest właśnie fantastyka.