Fatalne wieści płyną z zielonogórskiego szpitala. Bardzo zły stan zdrowia Adriana Miedzińskiego, żużlowca Polonii Bydgoszcz

37-letni Adrian Miedziński trafił do szpitala po wypadku, do którego doszło w trakcie meczu Stelmet Falubazu Zielona Góra – Abramczyk Polonia Bydgoszcz. W ósmym wyścigu, przy wyjściu z drugiego łuku zawodnik Polonii nie opanował motocykla i z całym impetem „wkomponował” w bandę próbującego go wyprzedzić Maksa Fricke’a. Obaj żużlowcy przewrócili się na prostej startowej. Adrian Miedziński kilka razy uderzył głową o tor, stracił przytomność. Jeszcze w trakcie meczu ze szpitala płynęły fatalne wieści o poważnych urazach żużlowca.