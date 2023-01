Ferie 2023 Jak odpoczywali uczniowie w poprzednich latach, a co będą robić teraz? Na nudę nie ma czasu

Jako pierwsze ferie rozpoczną dzieci z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Od 23 styczni do 5 lutego 2023 r. odpoczywać będą młodzi z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, od 30 stycznia do 12 lutego - mieszkańcy województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, natomiast od 13 do 26 lutego uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego.