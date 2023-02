Ferie 2023. Wycieczka do Pragi. Co można zobaczyć w stolicy Czech za darmo? A za co warto zapłacić?

Ile trzeba wydać pieniędzy, żeby wyjechać do Pragi? Ile wydamy na jedzenie w stolicy Czech? Jakie są to kwoty? A co można zobaczyć w Pradze za darmo? Oto najnowsze ceny i wiadomości z takiej wycieczki.

Czechy. Droga trasa?

Kiedy zaczęły się ferie, w popularnym sklepie motoryzacyjnym w Zielonej Górze gaśnice, apteczki, kamizelki odblaskowe, czy zestawy żarówek z bezpiecznikami schodziły, jak ciepłe bułki z piekarni. To wszystko jest potrzebne do samochodu przed wyjazdem do Czech. Kamizelkę trzeba mieć w środku auta. Trzeba wiedzieć, że nie tylko gaśnica ma swoją datę przydatności, również apteczka, więc jeśli masz te rzeczy od wielu lat w aucie, to warto sprawdzić daty i kupić nowe (ich łączny koszt to ok. 130 zł).

Jeśli nie zamierzasz szukać bezpłatnych dróg, bez mało widocznego znaku sześcioboku z szarą kropką, kupujesz winietę. Najkrótszy czas to 10 dni. Polecana platforma do jej zakupu to edalnice.cz. Administratorem systemu jest Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej, a to gwarantuje, że naprawdę płacisz za korzystanie z płatnych autostrad.

Widok strony jest dostosowany do telefonów, więc można łatwo kupić winietę w domu. Potwierdzenie przychodzi na podany adres mejlowy. Koszt to 310 koron. Z karty 1 lutego zeszło 65,40 zł. Winietę można wydrukować, można też trzymać w telefonie. Od 1 lutego 2021 roku nie ma naklejek na szybę.

Praga. Ceny koron, dojazdu, parkowania, biletów na tramwaj

Za korony zależnie od dnia i adresu kantoru płaci się na początku lutego 20 - 23 grosze. Można kupić za 100 zł - 500 koron. Brak czeskich koron w wielu kantorach w Zielonej Górze i kilku w Żarach w drugim dniu ferii był kolejnym potwierdzeniem, jak często Lubuszanie wybierają Czechy na kierunek zimowego wyjazdu. Za hotel można płacić w euro, więc i tę walutę można ze sobą zabrać.

Parkowanie w centrum? Najlepiej przy hotelu, bo w mieście są różne kolory stref parkowania, do większości których i tak prawo mają miejscowi. Zatem, jeśli cena hotelu w popularnej wyszukiwarce wydaje się dobra, warto zobaczyć, czy za dobę parkingu nie trzeba dopłacić 19 euro, ale są też i takie ceny: 15, 10 a nawet tylko 4 euro za dobę parkowania.

Można wybrać hotel dalej od centrum. Komunikacja jest bardzo rozwinięta. Tramwaje i autobusy jeżdżą co chwilę. Są m.in. bilety półgodzinne, 90-minutowe i 24-godzinne. Za półgodziny jazdy z możliwością przesiadek - 30 koron, za 90 minut - 40 koron. Za jeden bilet 90-minutowy zapłacony kartą w automacie biletowym w tramwaju, z konta pobranych zostało 8,55 zł. Automaty na pewno są w nowszych tramwajach. Tak kupionego biletu nie trzeba kasować. Praga, w nowoczesnych tramwajach są automaty do kupowania biletów, w starszych może ich nie być Eliza Gniewek-Juszczak

Praga. Co zjeść? I za ile?

Trdelniki, zwane też kurtoszami, langoszami, ciastkami kominowymi kuszą zapachami z kilku miejsc na każdej uliczce. 70 koron za jednego ze słodkim wkładem to dobra cena, bywa drożej. Żeby się zasłodzić, wystarczy zjeść jeden. Więcej kosztują te z lodami, ponaad 100 koron.

Porcja dobrego strudla z budki to koszt 60 koron. Pamiątkowe oblaty o różnych smakach w centrum miasta kosztują 85 koron, w Tesco (tak, w Czechach ta sieć jest nadal) - 70.

Palacinka - naleśnik z owocami i bitą śmietaną w jednej z restauracji kosztował 95 koron. Sprawdza się stara rada, żeby wybierać miejsca na obiad dalej od centrum. Może się wydawać, że uliczka jest boczna, a cena potrawy dotyczy całości. Może się okazać, że do 260 koron za gulasz trzeba doliczyć porcję knedlików i obsługę stołu. Poza centrum można kupić taką potrawę za ok. 180 - 200 koron. Można też kupić knedlik o wadze 600 gram w Tesco, zapłacić 33 korony i zabrać go do Polski. Smakowe bułki z nadzieniem w sklepie tej sieci kosztują 16 - 20 koron, bułki z solą 5 koron, chleb z kminkiem (500 gram) 40 koron.

Trwa głosowanie... Jak często odwiedzasz stolicę Czech? Wybierz pasującą odpowiedź. Planuję pojechać. Więcej niż raz w roku. Nie byłam/nie byłem wcale. Byłem/byłam raz. Przynajmniej raz w roku.

Praga. Co zobaczyć za darmo?

Są miejsca w Pradze, w których już z daleka widać tłumy. To zwraca uwagę i rodzi pytanie, co się tam dzieje ciekawego. Na zdjęciach w galerii znajdziecie kilka takich miejsc.