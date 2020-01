Ferie w Lubuskiem: będą darmowe zajęcia i warsztaty [INFORMATOR]

Może w te ferie nie mamy co się spodziewać góry sniegu, ale to wcale nie oznacza, że ferie mają być nudne! Przygotowaliśmy informator na ferie 2020 z lubuskiego: gdzie i kiedy będą odbywać się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wiele z nich jest darmowych, a inne są za symboliczną złotówkę.

Ferie w Lubuskiem rozpoczynają się 27 stycznia i potrwają do 9 lutego. Jak zorganizować dzieciom czas na te dwa tygodnie? Czy zorganizowane ferie zimowe muszą być drogie? Niekoniecznie... FERIE 2020 w LUBUSKIEM Ferie w Lubuskiem zaczynają się lada dzień. Tak jak co roku wiele gmin i miast na ten czas organizuje dla najmłodszych mieszkańców wiele ciekawych zajęć, warsztatów, czy nawet półkolonii. Wiele z nich jest darmowych lub za symboliczną złotówkę. Najwięcej kosztują półkolonie. Ale nie zabierając czasu... Ferie 2020 czas zacząć! Wyszukaj swoją miejscowość i sprawdź, jak ciekawie spędzić ferie 2020 w Lubuskiem!

FERIE 2020 w GORZOWIE Ferie w bibliotece w Gorzowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta, akcja „Zima w mieście”: 27 stycznia - 7 lutego, 11.00-13.00, cykl spotkań „Zimowo, bajkowo, kolorowo” w różnych filiach biblioteki. Program:

ul. Kombatantów 2 , „Z Plastusiem po ukraińskich dróżkach”;

, „Z Plastusiem po ukraińskich dróżkach”; ul. Słoneczna 63 , „W zimowe dni bądź z książką na Ty”;

, „W zimowe dni bądź z książką na Ty”; ul. Śląska 7 , „Nie nudź się zimą”;

, „Nie nudź się zimą”; ul. Krasińskiego 10 , „Zimowa fabryka różnorodności”;

, „Zimowa fabryka różnorodności”; oddział dziecięcy ul. Sikorskiego 107 , „Zimowe rozmaitości”;

, „Zimowe rozmaitości”; ul. Pomorska 34 , „Zima kreatywnie”;

, „Zima kreatywnie”; ul. Chełmońskiego 8 , „Zimowe zabawy z Pippi”;

, „Zimowe zabawy z Pippi”; ul. Wróblewskiego 35, „W krainie lodu”. Szczegóły i zapisy w filiach bibliotek. Udział darmowy. Ferie w MCK Zawarcie w Gorzowie

MCK Zawarcie, ul. Wawrzyniaka 66a, 28 stycznia, 13.00, spektakl „Smocza legenda”; 4 lutego, 11.00, spektakl „Łakocie Jasia i Małgosi”. Zapisy, tel. 888 718 152. Ferie na Słowiance w Gorzowie

Słowianka, 27 - 1 stycznia oraz 3 - 7 lutego, półkolonie Sportowe Ferie Zimowe, w programie: 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (m.in.: nauka i doskonalenie pływania, animacje na basenie, nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach, zajęcia plastyczne i taneczne, kręgle, spotkania edukacyjne, obiad). Zapisy, tel. 95 7338 509, koszt: 470 zł

Ferie w Muzeum w Gorzowie

Muzeum Lubuskie, 27 - 1 stycznia oraz 3 - 7 lutego, 8.00-16.00, półkolonie „Ferie w Domu Muz”. Turnus pierwszy: „Z wizytą u faraona” dla dzieci w wieku 8-12 lat; turnus drugi: „Karnawał w muzeum” dla dzieci w wieku 7-10 lat. Zapisy, tel. 95 732 38 14. Koszt: 389 zł. Ferie w MCK Zawarcie w Gorzowie

MCK Zawarcie, ul. Wawrzyniaka 66a, 27 stycznia - 7 lutego, 10.00, „W co się bawić - Zima Żywiołów”, zajęcia dla dzieci z klas 1-7 z dzielnicy Zawarcie. W programie m.in. warsztaty, wyjście do kina i na basen, zawody sportowe, wyjazd do Majalandu. Zapisy, tel. 95 722 30 65, udział darmowy. Ferie 2020: Mieszkańcy Gorzowa mogą skorzystać z darmowych zajęć i warsztatów Ferie w Klubie Kultury Jedynka w Gorzowie

Klub Kultury Jedynka, ul. Chrobrego 9, 27 stycznia - 7 lutego, 10.00, „Kwadratowe ferie z Jedynką”,Zapisy, tel. 95 722 65 27, udział darmowy.lMCK, ul. Drzymały 26, 27 stycznia - 7 lutego (w wybrane dni), 11.00, warsztaty kuglarskie z Burning Hearts dla grup do 20 osób. Zapisy, tel. 519 656 932, udział darmowy.

Ferie w Filharmonii w Gorzowie

Filharmonia Gorzowska, 3-7 lutego, zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat, 11.00-13.00, „Uwolnić Rytm. Zaplątani dźwiękiem VI”. Zajęcia przybliżą uczestnikom tradycję, kulturę i muzykę krajów Afryki Zachodniej. Zapisy, tel. 95 73 92 748, udział darmowy. FERIE 2020 W ZIELONEJ GÓRZE Ferie w Centrum Pomocy w Zielonej Górze

Centrum Pomocy „Warto jest pomagać” (ul. Dąbrowskiego 35) zaprasza na ferie z animatorem, 30 stycznia i 7 lutego, 11.00-12.30; dzieci w wieku 4-10 lat; zapisy do 24 stycznia: 575 515 558. Liczba miejsc ograniczona.

Ferie w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze

Muzeum Etnograficzne zaprasza dzieci i młodzież na szereg warsztatów z dawnymi tradycjami i zwyczajami w roli głównej, 3-7 lutego, 10-14.00, Koszt 20 zł za osobę za dzień. Można wpisać dziecko na cały tydzień ale też na pojedynczy dzień. Rezerwacja: 784 983 486 – zgłoszenia do 28 stycznia.

Ferie 2020: W Zielonej Górze dzeci mogą spędzać ciekawie czas w Planetarium Wenus Ferie w ZOK w Zielonej Górze

ZOK - zajęcia przez dwa tygodnie ferii. Warsztaty plastyczne, wokalne, komiksowe, z makijażu, taneczne, z gry na bębnach afrykańskich… Zapisy tel. 68 451 10 00, 68 451 10 02 lub mail dominika@zok.com.pl. Filia w Starym Kisielinie

Zielonogórski Ośrodek Kultury filia Stary Kisielin zaprasza dzieci w wieku szkolnym na warsztaty plastyczne „Podróż po krajach Unii Europejskiej - Maski weneckie”, 27 stycznia, 10.00-12.00. Ferie w Planetarium Wenus w Zielonej Górze

Planetarium Wenus - ferie na kosmicznym podwórku, 28-31 stycznia oraz 4-7 lutego, o godz. 10.00, 8-17 lat. Ferie w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze

Centrum Przyrodnicze: 28 stycznia-9 lutego. Poznamy tajniki fotografii, świat brył, tajemnice mikroskopu, warsztaty plastyczne, spotkania z owadami.lBiblioteka organizuje Zimową Czytelnię Norwida, w programie: spotkania autorskie, warsztaty literacko-plastyczne, malarskie, z tworzenia komiksów i witraży, teatralne. Babimost Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna, Zimnolandia, od 3 do 7 lutego w godz. 11.00 – 13.00. 3 lutego – Kolesin, 4 lutego – Nowe Kramsko, 5 lutego – Laski, 6 lutego – Podmokle Wielkie, 7 lutego – Babimost.

Borek/ gm. Deszczno Sala wiejska, 25 stycznia, zabawa karnawałowa dla dzieci. Czerwieńsk Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku - twórcze ferie dla dzieci w wieku 7-13 lat. W programie: dzień bystrzaka, warcabowe szaleństwo, dzień śniegu. Deszczno Szkoła w Deszcznie, 27-31 stycznia, 9.00-11.00 (klasy 4-6), 11.00-13.00 (klasy 7-8), zajęcia rekreacyjno - sportowe.

Biblioteka, 27-31 stycznia, 11.00-14.00, zajęcia dla dzieci od 6. roku życia. Zapisy: 799 099 861. Ferie 2020: Wiele lubuskich gmin przygotowało atrakcje dla najmłodszych mieszkańców na czas ferii Dobiegniew Sala gimnastyczna, ul. Gdańska, od 27 stycznia do 7 stycznia, od 11.00 – gry i zabawy, tańce. Drezdenko Lodowisko przy stadionie , od 27 stycznia do 7 lutego, od wtorku do piątku 9.00 – 14.00 i 15.00 – 21.00, sobota 11.00 – 21.00, niedziela 14.00 – 21. Bilety: 6 zł normalny, 3 zł ulgowy.

Centrum Promocji Kultury, pracownia plastyczna, od 27 stycznia do 31 stycznia, dzieci w wieku 6-12 lat: 12.00 – 13.30, młodzież w wieku 13 – 18 lat: 13.30 – 15.00.

Biblioteka Publiczna w Drezdenku oraz filie w Gościmiu, Drawinach, Niegosławiu i Rąpinie, od 3 lutego do 7 lutego, 11.00 – 13.00, dzieci od lat 7 – konkursy, zabawy, pogadanki, wycieczki. Kłodawa GOK Kłodawa, 24 stycznia, 19.00, koncert zespołu Se7en; 28 stycznia, 11.00 (dla przedszkolaków), 12.00 (7-12 lat), 13.00 (od 12 lat), Kino Sferyczne, trzy projekcje; 29-31 stycznia, Kolorowy Świat Fridy Kahlo: 29 i 30 stycznia warsztaty 16.00-19.00; 31 stycznia, 17.00-20.00, warsztaty i dyskoteka.

Kożuchów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, sala 105 – Klub Gier Planszówkowych Zagroda, 28 i 30 stycznia, od godz. 10.00. Janczewo/gm. Santok GOK, 5 lutego, 13.00, warsztaty edukacyjno - kulinarne „Od ziarenka do pizzerki” (7-10 lat). Udział darmowy. Krosno Orzańskie Mediateka: Zimowe pojedynki z nudą: 28, 29, 31 stycznia, 4, 7 lutego - godz. 11.00-13.00; od 6 do 12 roku życia; Informacje i zapisy: tel. 68 383 50 26, 512 756 504.

Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”: Zimowa ferajna (warsztaty): 3-7 lutego - godz. 9.00-11.00; koszt poszczególnych zajęć - 20 zł; Informacje i zapisy: tel. 884 008 338

Ośrodek Sportu i Rekreacji: Zimowa ferajna (zajęcia sportowe): 27-31 stycznia - godz. 10.00-13.00; nieodpłatnie; Informacje i zapisy: tel. 536 100 747

Lipki Wielkie/ gm. Santok GOK, 29 stycznia, 16.00, kino sferyczne „Jak księżyc do słońca w gościnę się udał (od 2 lat); 7 lutego, 18.00, noc w bibliotece (11-15 lat).

Ferie 2020: na czas ferii specjalny repertuar przygotowały też lubuskie kina Międzyrzecz Międzyrzecki Ośrodek Kultury: Eko – ferie, 27 stycznia - 7 lutego, różne godziny, zajęcia dla różnych grup wiekowych: 4-6 lat, 8-12 i starszych (do 18. roku życia). Informacje w MOK, w bibliotece, sekretariat@mokmiedzyrzecz.pl, tel. 95 741 28 58.

Hala sportowa: 27 stycznia – 3 lutego, 10.00-14.00, turnieje i dni otwartej hali, tel. 95 742 73 80.

Pływalnia Kasztelanka: 2-8 lutego, dmuchany tor przeszkód. Dostępny w godzinach otwarcia basenu.

Klub Wojskowy: 28 stycznia i 4 lutego, 11.00-14.00, aktywne wtorki dla dzieci, tel. 261 674 673.

Nowa Sól Wszystkie zajęcia dla dzieci szkolnych organizowane przez jednostki urzędu miejskiego są bezpłatne. W planie są m.in.: animacje dla dzieci w SP nr 1, zajęcia z fitnessu i taneczne przy ul. Piłsudskiego 45, wynajęta będzie sala zabaw Junioroland przez trzy godziny przez trzy dni w tygodniu, zajęcia sportowe będą w SP nr 1 i 5. MOSiR będzie prowadził zajęcia sportowe na wszystkich obiektach sportowych w mieście. Będą też zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej (28 - 31 stycznia i 4-7 lutego, Muzeum Miejskim (27 stycznia – 9 lutego) i Nowosolskim Domu Kultury (3-7 lutego). Należy przychodzić z rodzicem lub opiekunem prawnym. Zapisy w instytucjach. Otyń Gminne Centrum Kultury, – zajęcia plastyczne i ceramiczne, nauka tańca, ognisko z kiełbaskami, warsztaty serowarskie, ścianka wspinaczkowa, 3-7 lutego, w godz. 9-14. Zapisy tel.: 68 355 38 60. Przytoczna Gminny Ośrodek Kultury, 6 lutego, od 11.00 do 15.00, piknik edukacyjny Strefa Ciepła Balic Pipe – interaktywne eksperymenty chemiczne. Rzepin MDK: 27 styczeń – 7 luty. W programie m.in: wycieczki, warsztaty turnieje. Zapisy: Miejski Dom Kultury w Rzepinie, ul. Słubicka 3, tel.:(95) 759 65 29. Santok GOK Santok, 28 stycznia, 16.00, kino sferyczne „Tajemnice grawitacji” (od 10 lat); 31 stycznia, 18.00, noc w bibliotece (11-15 lat); 4 lutego, 10.00, warsztaty - walentynkowe mydełka glicerynowe. Skwierzyna Skwierzyński Ośrodek Kultury: Ferie z Sokoteką, 27 stycznia – 7 lutego, 11.00, wstęp darmowy. W programie m.in. szalone eksperymenty, pokaz iluzji, zajęcia ruchowe, spotkania z ciekawymi osobami.

Ośrodek Sportu Rekreacji: Sportowe ferie, od 27 stycznia, w różnych terminach, w programie m.in. sportowe gry zespołowe (9.00-11.00, sala byłego gimnazjum), warsztaty zumbini (różne godziny). Informacja: tel. 95 717 04 89, skwierzyna.osir.pl.

Stare Kurowo Gminny Ośrodek Kultury, od 27 stycznia do 31 stycznia, wyjazdy do kina, planetarium itp. Zapisy na poszczególne wyjazdy w biurze GOK, informacja pod tel.: 510 194 919, 95 76 15 019

Stare Polichno/ gm. Santok GOK, 5 lutego, 9.30, warsztaty edukacyjno - kulinarne „Zdrowe słodycze” (7-10 lat). Udział darmowy.

Strzelce Kraj. Strzelecki Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego, od 3 lutego do 7 lutego, 11-14 – Biała Zima, czyli zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka Publiczna, od 27 stycznia do 31. stycznia, 10.00 – 13.00 – gry i zabawy Ferie 2020: wolny czas można spędzić też na lodowisku albo na basenie! Sulechów Sulechowski Dom Kultury, zajęcia od 27 stycznia do 7 lutego, od godziny 11.00, klub gier planszowych, zajęcia plastyczne, warsztaty potworne, bajkowe kino, zimowy przegląd piosenki, warsztaty wokalne, kino sensoryczne. Obowiązują zapisy pod nr tel. 68 385 22 14 wew. 16.

Klub 5. Lubuskiego pułku artylerii zaprasza do koszar wojskowych 31 stycznia 9.00 - 12.00 na ,,Ferie z 5. Lubuskim pułkiem artylerii’’: pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego, stanowiska promocyjne, malowanie twarzy, pokazy sportowe. Informacje tel. 261 569 550. Sulęcin Sulęciński Ośrodek Kultury, Ferie Zimowe z SOK 27 stycznia – 31 stycznia. W programie: poniedziałek: godz.10.00, sala widowiskowa - warsztaty kreatywne z użyciem balonów, wtorek: 9:45 – Klub u Bulka – spektakl teatralny „Smocza Legenda”, środa: 10:00-12:00, biblioteka publiczna - planszówki i łamigłówki, czwartek: 10:00, sala projekcyjna/Klub u Bulka – poranek filmowy, piątek: 16:30 – były kort tenisowy przy SOK - ognisko zimowe. Torzym Ferie zimowe z Torzymskim Ośrodkiem Kultury: 28 styczeń - 8 luty. W programie m.in. wyjazdy do kina, zajęcia z garncarstwa, przedstawienia i i warsztaty kukiełkowe, wyjazd do Planetarium oraz Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze. Zapisy na wyjazdy w TOK lub tel. (515-259-938) w godzinach 08.00-16.00. Witnica MDK, 3-7 lutego, 11.00-13.00, Gminne Ferie: 3 lutego, teatr „Kolorowe Skarpety”; 4 lutego, wyjazd do Twierdzy Kostrzyn; 5 lutego, Zumba Kids; 6 lutego, teatr ulicy; 7 lutego, bal przebierańców. Udział darmowy. Wschowa Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Farny 3 – muzealne warsztaty 5, 6 i 7 lutego, godz. 12.00 – 15.00. Obowiązują zapisy, tel.: 65 540 16 40 wew. 23. Zwierzyn Gminny Ośrodek Kultury, od 3 lutego do 7 lutego, 10.00 – 12.00 – zajęcia dla dzieci i młodzieży, m.in. warsztaty bębniarskie i kulinarne.

Szkoła Podstawowa, ul. Strzelecka, 7 lutego od 18.00 – IV Aktywna noc dla dzieci od 5 do 17 lat (zapisy do 31 stycznia).

