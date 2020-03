Festiwal Dni Muzyki nad Odrą: koncert kwintetu z Hanoweru to prawdziwa uczta dla melomana! ,,Małą orkiestrę” tworzą wybitni kameraliści

- To będzie prawdziwa uczta muzyczna! – podkreśla Michał Mogiła, solista oboista Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej, członek tria Reed Connection. - Kwintet dęty drewniany to ,,mała orkiestra”, składająca się z wybitnych kameralistów, którzy na co dzień pracują w czołowych orkiestrach europejskich. Pięcioro artystów na scenie gwarantuje intymny charakter koncertu i co ważne - wielką wirtuozerię wykonawczą.