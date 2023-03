Festiwal Słodyczy w Zielonej Górze. Kolorowe stoisko będzie jeszcze parę dni w galerii Focus Mall

Handel w Zielonej Górze. Festiwal Słodyczy

Festiwal Słodyczy w Zielonej Górze to sporej wielkości stoisko, na którym można kupić kilkadziesiąt różnych rodzajów żelków. Jest też kilkanaście smaków krówek oraz tureckie słodycze. Kolorowe stoisko ulokowało się w pobliżu sklepów Homla i RTV EURO AGD na poziomie 0 w galerii Focus Mall.

Festiwal Słodyczy potrwa do 25 marca. Cena za kilogram to 89 zł. Można opanować chęć kupowania dużych ilości i zapłacić mniej, wybierając mniej wypełnioną torebkę.

Wiadomość biura prasowego galerii ucieszyła wielu fanów żelków i krówek. Kolory słodyczy zachwycają, podobnie słodkim zapachem stoisko przyciąga chętnych do zakupów.

Czytaj też: