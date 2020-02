Filharmonia Zielonogórska rozbudowuje się! Inwestycja pochłonie około 6 mln złotych! [ZDJĘCIA]

Zakres planowanych prac obejmuje: modernizację wejścia do budynku filharmonii oraz modernizację istniejącego budynku i sali koncertowej Międzynarodowego Centrum Muzycznego Wschód-Zachód (nowe wejście, kawiarnia z zapleczem, szatnia, sala kameralna, modernizacja klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa piwnic, zainstalowanie zapadni dla fortepianu, przystosowanie budynku do nowych wymagań przeciwpożarowych). FZ zyska więc foyer – wygodną szatnię, bufet wykorzystywany podczas koncertów oraz na kawiarnię – Klub Melomana.

Sprawa rozbudowy Filharmonii Zielonogórskiej nie była łatwa. Trzeba było ogłosić aż sześć przetargów, by wyłonić wykonawcę. W końcu firma z Głogowa podjęła się zadania.

Spodziewany czas zakończenia robót budowlanych to listopad. FZ planuje już drugi etap rozbudowy i wymianę instrumentów, w tym fortepianu.

Wielu Lubuszan mówi, że nie ma w naszym województwie ciekawych architektonicznie budynków. I podkreśla, że wszelkie rozbudowy, budowy nowych obiektów powinny uwzględniać nowoczesne trendy. Wskazuje np. Szczecin. Tam potrafiono postawić obiekt, którym zachwyca się świat. A jest nim filharmonia! Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza zdobyła już wiele nagród, w tym główną nagrodę Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe 2015. To prestiżowe wyróżnienie było historyczne. Bo Filharmonia Szczecińska była pierwszym budynkiem w Polsce, który został laureatem tego ważnego architektonicznego konkursu. Obiekt można zwiedzać w wybrane dni. Bilet kosztuje 5 zł.

- Byłam i jestem zachwycona. Budynek wygląda bardzo ciekawie, jest tak zaprojektowany, żeby dźwięk jak najlepiej się rozchodził. Wszystko tu ma znaczenie, rozkład schodów (jedne szersze stopnie, drugie węższe), ścian, okien itd. – mówi Barbara Tomaszek z Zielonej Góry. – W większości obiekt jest biały, jasny. Ma dwie sale koncertowe, jedna kameralna, druga duża z balkonami, złotymi ścianami. Co ciekawe, widzowie siedzą też za orkiestrą, dzięki czemu mogą oglądać zespół od „kuchni”. Jest też okienko VIP-owskie, przez które koncerty oglądają ważne osoby. Ale co śmieszne, nie słuchają muzyki na żywo…

Szczecińską Filharmonię zaprojektowali architekci z hiszpańskiej pracowni Estudio Barozzi Veiga we współpracy ze Studio A4. Nagrodzony budynek z Polski pokonał 420 innych obiektów z 36 krajów europejskich.

