Finał ligi bez kibiców? „Na stadionie Falubazu prawo łamane jest regularnie” Redakcja

Czy na rewanżowy mecz finału eWinner 1. Ligi w Zielonej Górze nie wejdą kibice? To realna groźba, ponieważ policja u wojewody lubuskiego złożyła wniosek o to, by mecz Stelmet Falubaz Zielona Góra – Wilki Krosno został rozegrany przy pustych trybunach.