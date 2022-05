Finał Masterchef Junior 7 już w niedzielę. Kto wygra? W finale 2022 zmierzą się Hela Kłobucka, Ewa Ziemiańska i Wiktoria Chmielewska

- Mój udział w programie „MasterChef Junior” to dowód na to, że jeśli kochasz to, co robisz i bardzo czegoś chcesz, to to skąd pochodzisz nie ma znaczenia - napisała Ewa na swoim Instagramie. - Mieszkam w małej (serio, naprawdę małej) wsi Buków w województwie podkarpackim. Mamy tutaj piękne widoki i tylko około 100 domów, w tym jeden jest mój - dodała.