Finał tenisowej Lotto Superligi w Zielonej Górze. Złoto zgarnęli wielcy faworyci

- Jedziemy do Zielonej Góry po zwycięstwo. Mamy w ekipie duże nazwiska, chcemy wygrać ten turniej – mówił serwisowi Polskiego Związku Tenisowego Piotr Szczypka, kapitan zespołu BKT Advantage Bielsko-Biała. - Ale na pewno jest to także duży stres, bo zakontraktowanie tych tenisistów, to był dla nas duży wysiłek finansowy.