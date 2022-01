Finał WOŚP w Lubuskiem. Ile pieniędzy udało się zebrać? Dane ze sztabów

Finał WOŚP w kraju

Pieniądze zbierało 120 tysięcy wolontariuszy z ok. 1 700 sztabów w Polsce i 29 krajach świata. Deklarowana kwota na zakończenie wczorajszego Finału to 136 282 325 zł. To nowy rekord. Ubiegłoroczny Finał zakończył się wynikiem 127 495 626 zł. W sumie w ubiegłym roku na konto Orkiestry wpłynęło blisko 211 milionów złotych.

Ostateczny wynik zbiórki 30. Finału WOŚP zostanie ogłoszony przez Jurka Owsiaka na konferencji prasowej 30 marca.