Focus Mall, Askana. Galerie w Lubuskiem opustoszały. Tylko kilka punktów otwartych: apteki, pralnie, drogerie, markety

Galerie handlowe świecą pustkami - to niespotykany widok, a szczególnie w taki dzień, jak sobota. Na wielkich parkingach stoi po kilkanaście aut.

W Nova Park w Gorzowie przed głównymi wejściami do galerii handlowej stoją ochroniarze

Pytają gorzowian w jakim celu chcą wejść do galerii, jakie sklepy odwiedzić. Jeśli ktoś chce zrobić zakupy w otwartych sklepach bez problemu może wejść do galerii. Jeśli jednak ktoś ma ochotę "pochodzić" po Nova Park to nie ma takiej możliwości.

W tej galerii handlowej czynne są następujące sklepy i punkty usługowe:

Rossmann

Super Pharm

Piotr i Paweł

Ziaja

Pralnia



Na drzwiach sklepu Ziaja wywiszono komunikat: