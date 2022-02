„Foczki” zanurzyły się w lodowatej wodzie Bałtyku. „To trzeba przeżyć!” Cezary Konarski

Zielonogórskie „Foczki” – pozytywnie zakręcona grupa morsów, podjęła sią kolejnego ciekawego wyzwania. Ekipa wzięła udział w ogólnopolskim zlocie morsów w Mielnie, gdzie zanurzała się w lodowatej wodzie Bałtyku. Foczki Zielona Góra Zobacz galerię (20 zdjęć)

Zielonogórskie „Foczki” – pozytywnie zakręcona grupa morsów, podjęła sią kolejnego ciekawego wyzwania. Ekipa wzięła udział w ogólnopolskim zlocie morsów w Mielnie, gdzie zanurzała się w lodowatej wodzie Bałtyku. Obejrzyjcie w GALERII zdjęcia morsujących w Bałtyku zielonogórskich „Foczek” >>>> - Już kiedyś w morzu morsowaliśmy, ale w tak dużej imprezie debiutowaliśmy i już nie możemy doczekać się kolejnego zlotu – powiedziała Ula Jankowska, „przewodnicząca” grupy. - Żaden film, żadne zdjęcia nie oddadzą atmosfery, która panowała na miejscu. To trzeba przeżyć. W zlocie udział wzięło osiem i pół tysiąca kolorowych, szalonych, roześmianych i tańczących ludzi. Wszyscy byli dla siebie niezwykle serdeczni, impreza wyglądała, jak ogromna parada miłości, przyjaźni, uśmiechu, której punktem kulminacyjnym było wspólne wejście do wody. Niesamowite przeżycie, wszystkim polecamy. Przy okazji jeden z naszych kolegów, Łukasz, obchodził 40-ste urodziny. Jeszcze raz składamy mu serdeczne życzenia. A droga powrotna do Zielonej Góry również była wyjątkowa. Na postojach spotykaliśmy mnóstwo ludzi wracających do domów, ubranych w barwy swoich klubów.