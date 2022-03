Folkolove szansą dla zespołów folklorystycznych! Jeśli tańczysz lub śpiewasz nie przegap okazji!

Cel programu Folkolove

Program Folkolove został stworzony w celu wsparcia zespołów ludowych, zespołów pieśni i tańca, a także grup i zespołów śpiewaczych działających na terenie powiatu żarskiego, żagańskiego i krośnieńskiego . Jego głównym celem ma być pielęgnowanie tradycji ludowych z uwzględnieniem różnorodności folkloru na ziemi lubuskiej. Folkolove ma zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i promować lokalne tradycje poza granicami województwa.

By przetrwało niematerialne dziedzictwo

Szacuje się, że na terenie województwa lubuskiego jest 139 zespołów ludowych i grup śpiewaczych, z czego większość to właśnie grupy śpiewacze. Niektóre borykają się z różnego rodzaju problemami, które dodatkowo pogłębiła pandemia. Konieczność zachowania izolacji zmusiła w pewnym okresie do zaprzestania prób i uniemożliwiła organizację przeglądów i innego rodzaju imprez, będących doskonałą okazją do prezentacji.