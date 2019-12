Free Fight Federation 2: gorące walki w Zielonej Górze. Gdzie i o której godzinie oglądać transmisję z gali MMA? Kto powalczy podczas FFF2?

Free Fight Federation zawita po raz drugi do Zielonej Góry. Podczas FFF 2 na ringu zmierzy się m.in. legenda sceny hip-hopowej, DJ Deck oraz popularny kulturysta, brat znanego z pierwszej edycji FFF Radosława, Tomasz Słodkiewicz. Już 21 grudnia w hali CRS naprzeciwko siebie staną także wysportowane, piękne i gotowe na wyzwania w nowej dyscyplinie Way of Blonde i Lady Squat. Bez wątpienia najgorętsze starcie drugiej gali FFF. Gdzie obejrzeć galę Free Fight Federation 2 online i w TV? Karty WALK FFF

Free Fight Federation 2 w Zielonej Górze. Free Fight Federation karta walk, bilety, walki

Free Fight Federation to nowy twór na rodzimej scenie MMA. Jak tłumaczą organizatorzy, cel jest prosty. Free Fight Federation to nowa organizacja na polskiej scenie MMA, której celem jest konfrontowanie w klatce ludzi znanych z pierwszych stron gazet, rozpoznawalnych medialnie, z ciekawą historią życia, którzy chcą się sprawdzić w najtwardszej formule sportów walki. Już po raz drugi w Zielonej Górze odbędzie się wielka gala Free Fight Federation. Gala FFF 1 odbyła się 8 czerwca 2019 i była transmitowana w Polsacie. W szczytowym momencie walkom przyglądało się prawie 2,2 mln widzów!

Free Fight Federation karta walk, walki. Kto wystąpi na Free Fight Federation 2 w Zielonej Górze? Free Fight Federation 2019 karta walk to ciekawostka dla tych fanów MMA, których zainteresowało pojawienie się nowej gali. Kto wystąpi na Free Fight Federation 2 ? Podczas pierwszej edycji na ringu zmierzył się m.in. Krystian Pudzianowski, gwiazdor disco polo i brat Mariusza Pudzianowskiego z jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich kulturystów, medalistą mistrzostwa świata Radosławem Słodkiewiczem. Już 21 grudnia w hali CRS w Zielonej Górze były reprezentant Polski w piłce nożnej i srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich z 1992 roku z Barcelony, Piotr Świerczewski zmierzy się ze znanym z pierwszej edycji Gregiem Collinsem w walce wieczoru gali FFF 2 w Zielonej Górze. 21 grudnia w Centrum Rekreacyjno-Sportowym rękawice skrzyżują także: legenda sceny hip-hopowej, DJ Decks, oraz popularny kulturysta, brat znanego z pierwszej edycji FFF Radosława, Tomasz Słodkiewicz. W klatce zobaczymy także uczestnika najciekawszej walki gali FFF 1, Rafała „Tito" Krylę oraz rapera Resta.

Free Fight Federation karta walki, walki Podczas Free Fight Federation 2 w Zielonej Górze zobaczymy następujące pojedynki:

Piotr Świerczewski zmierzy się z Gregiem Collinsem w walce wieczoru gali FFF 2 w Zielonej Górze.

zmierzy się z w walce wieczoru gali FFF 2 w Zielonej Górze. rękawice skrzyżują: legenda sceny hip-hopowej, DJ Decks , oraz popularny kulturysta Tomasz Słodkiewicz

, oraz popularny kulturysta w klatce zobaczymy także uczestnika naciekawszej walki gali FFF 1, Rafała „Tito” Krylę oraz rapera Resta

oraz Paweł „Trybson” Trybała zmierzy się na drugiej odsłonie FFF z byłym piłkarzem ręcznym i reprezentantem Polski, Damianem Kostrzewą Piotr Świerczewski znany jest wszystkim fanom piłki nożnej, którzy emocjonowali się występami kadry na przełomie tysiąclecia. Popularny „Świr” w kadrze rozegrał 70 spotkań i brał udział między innymi w Mistrzostwach Świata w Korei Południowej i Japonii w 2002. Przez ponad 20 lat gry klubowej Świerczewski reprezentował barwy GKS-u Katowice, Lecha Poznań, Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, Korony Kielce, Polonii Warszawa, ŁKS-u Łódź, Zagłębia Lubin, a także francuskich AS Saint-Etienne, SC Bastii, Olympique Marsylii, japońskiego Gamba Osaka oraz angielskiego Birmingham City. Zawodnik z Nowego Sącza prowadził też jako trener Znicz Pruszków, ŁKS Łódź i Motor Lublin.

Rywalem medalisty olimpijskiego z Barcelony będzie znany fanom FFF z występu na pierwszej gali organizacji, Greg Collins. Prowadzący program „Odjazdowe Bryk Braci Collins” spotkał się w kwadratowej klatce z zawodowym tancerzem i uczestnikiem pierwszej edycji programu „You Can Dance” Rafałem Krylą. Obaj panowie pokazali się ze znakomitej strony i zaprezentowali trzy rundy zaciętej i wyrównanej walki. Sędziowie zadecydowali, że lepszy był „Tito”, ale postawa Collinsa zaskarbiła mu serca wielu fanów i dała możliwość występu na kolejnej gali. Świerczewski i Collins mają kilka niewyjaśnionych spraw i gorące temperamenty, co tylko dodaje pikanterii temu pojedynkowi.

Podczas naszej gali zobaczycie Państwo pojedynki sportowe ludzi znanych z pierwszych stron gazet, rozpoznawalnych medialnie, którzy wystąpią w formule MMA (mieszane sztuki walki), a walki są rozgrywane w innowacyjnej arenie, nieznanej do tej pory dla świata sportów walki. W drugiej walce wieczoru do klatki wejdzie legenda sceny rapowej nad Wisłą, Dariusz „DJ Decks” Działek. Znany DJ przez 17 lat był członkiem składu Slums Attack, wraz z którym nagrał siedem albumów studyjnych, a także uzyskał Fryderyka – nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego. Jako producent muzyczny „Decks” pracował także z takimi wykonawcami, jak: WWO, Pięć Dwa Dębiec, Fenomen, Medi Top Glon, Onar oraz Kaczor. Równolegle z karierą muzyczną Działek rozwijał też swoje zamiłowanie do sportu. Muzyk był swego czasu w kadrze Polski teakwondo, w którym uzyskał czarny pas oraz tytuł mistrza Polski. Oprócz maty „DJ Decks” odwiedzał regularnie także boisko do rugby, skutkiem czego znalazł się w kadrze ekstraklasowej drużyny KS Posnania, gdzie przez lata występował na pozycji skrzydłowego. Ostatnim sportowym zauroczeniem legendy polskiego rapu jest triathlon, w którym poznaniak z sukcesami startuje od 7 lat i bierze regularnie udział także w takich ekstremalnych wersjach zawodów jak Austria Extreme czy Alaskaman Extreme.

Z popularnym „Decksem” rękawice skrzyżuje młodszy z braci Słodkiewiczów, Tomasz. 34-latek z Goleniowa ma na koncie tytuł Mistrza Europy Juniorów, a także Mistrza Polski w kat. do 95kg i Open. Kulturysta jest także szkoleniowcem, certyfikowanym trenerem personalnym oraz dietetykiem. Tomek przed karierą w sportach siłowych próbował swoich sił w biegach lekkoatletycznych, w których rywalizował na najwyższym poziomie i osiągał topowe wyniki na krajowej scenie na dystansach 400, 600, 800 i 1000. Słodkiewicz ma także na koncie lata spędzone na treningach sportów walki, w szczególności brazylijskiego jiu-jitsu. Po znakomitym występie Radosława na gali FFF 1, którego dopingował z narożnika, Tomasz postanowił zamienić się miejscami z bratem i spróbować swoich sił w nowej dyscyplinie. Rafał „Tito” Kryla wraca do kwadratowej klatki, by przywitać w niej rapera Resta. Kryla znany jest doskonale wszystkim fanom, którzy śledzili pierwszą galę FFF. Tancerz zmierzył się z Gregiem Collinsem i na przestrzeni trzech rund zaprezentował bardzo bogaty arsenał technik, który dał mu zwycięstwo na kartach punktowych. Zawodowy tancerz i uczestnik pierwszej edycji programu „You Can Dance” będzie miał okazję po raz kolejny pokazać kibicom swoje firmowe obrotowe kopnięcia.

Rywalem „Tito” będzie członek legendarnego zespołu hip-hopowego Dixon37, Damian „Rest” Osytek. Pochodzący z Ursynowa raper już on ponad 11 lat nagrywa swoją muzykę oraz współpracuje z takimi zespołami jak Benzyna, Szybki Szmal, Załoga, Zjednoczony Ursynów i wspominany Dixon37. Szykujący się do tego starcia w Aligatores Warszawa, jednym z czołowych klubów w stolicy, przez lata trenował boks i to ma być jego najmocniejsza strona w grudniowym pojedynku. Zwycięzca walki wieczoru na gali FFF 1, Paweł „Trybson” Trybała zmierzy się na drugiej odsłonie FFF z byłym piłkarzem ręcznym i reprezentantem Polski, Damianem Kostrzewą. Trybson jest doskonale znany kibicom, którzy oglądali pierwszą odsłonę gali FFF. Trybała skrzyżował rękawice z Marcinem Najmanem, by zakończyć wieloletni konflikt, który dzielił obu sportowców. 28-latek z Torunia błyskawicznie rozprawił się z rywalem i już w 41. sekundzie ciosami zmusił sędziego do przerwania pojedynku.

Damian Kostrzewa zawalczy na FFF po raz pierwszy. Były lewoskrzydłowy reprezentacji Polski zawsze chciał spróbować swoich sił w sportach walki i lipcu tego roku zrealizował cel. W jedynej jak do tej pory walce stoczonej na zasadach mieszanych sztuk walki były zawodnik takich klubów jak Vive Kielce, Stal Mielec i Wybrzeże Gdańsk błyskawicznie znokautował Piotra Czapiewskiego już w drugiej minucie pierwszej rundy. Free Fight Federation 2 w Zielonej Górze. Powalczą panie Karolina Brzuszczyńska to Instagramerka i Youtuberka z popularnych kanałów Way of Blonde i blonde&brunette. 26-latka jest również zapaloną sportsmenką, która od dziecka ma styczność z wieloma dyscyplinami. Warszawianka jest czarnym pasem taekwondo, w którym zdobyła między innymi brązowy medal Mistrzostw Polski oraz srebro na Pucharze Europy. Teraz Karolina sama zajmuje się szkoleniem innych w tej sztuce walki oraz pracuje jako trenerka personalna.

Patrycja Zahorska również od lat związana jest ze sportami walki. Mieszkająca do niedawna w Poznaniu popularna Lady Squat trenowała w znanym klubie Czerwony Smok, a po przeprowadzce do Warszawy rozpoczęła przygotowania do zbliżającego się starcia w Berkut WCA Fight Team. Zahorska sport ma w genach. Jej ojciec jest trenerem przygotowania fizycznego w GKS-ie Katowice i jest cenionym siatkarskim fachowcem. Z kolei matka była lekkoatletką. 21-latka sama próbowała sił w wielu dyscyplinach: trenowała piłkę siatkową, lekkoatletykę, balet oraz crossfit, a także startowała w zawodach kulturystycznych i bikini fitness, gdzie odnosiła sukcesy, m.in. tytuł Mistrzyni Polski.

Free Fight Federation bilety, ceny biletów. Gdzie kupić bilet na Free Fight Federation? Bilety na FFF Free Fight Federation dostępne są na stronie ebilet.pl oraz abilet.pl. Ceny biletów na FFF zaczynają się od 50 złotych - to miejsca na najbardziej oddalonych trybunach. Bilety na FFF na trybuny mieszczą się w przedziale cenowym 50 - 400 złotych.

Chcecie wszystko lepiej widzieć i mieć lepsze miejsca? Bilety na Free Fight Federation na płytę zaczynają się od kilkuset złotych. Free Fight Federation transmisja na żywo, gdzie oglądać? Transmisję na żywo z gali Free Fight Federation 2 , będzie prowadzić Polsat. Gala Free Fight Federation 2 rozpocznie się o godzinie 20:05. FFF 2 obejrzymy też online w serwisie ipla.tv.

