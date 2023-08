Futboliści Watahy Zielona Góra przed nowym sezonem. Ich celem jest gra w play-offach i dotarcie do finału

W sobotę (2 września) inauguracyjny mecz z Miners Wałbrzych, którzy start sezonu mają już za sobą. Jest to rywal dobrze Wam znany, bo nieraz z nim graliście. Wiecie czego się po tej drużynie spodziewać?

– Tak, chociaż tam też zauważyliśmy, że zaszła pewna przebudowa w ich składzie. Zniknęło parę twarzy, ale to też nie osłabiło ich jakoś bardzo. Dalej są mocną drużyną. To było widać na ostatnim meczu przeciwko Barbarians Koszalin, gdzie wygrali 35:0. Początki wiadomo – też się tego spodziewam, że pierwsze parę akcji będzie po naszej stronie troszeczkę słabiej wykonane, bo to jest element rozgrzewkowy. Oni też przez to przeszli, widać było, że na początku meczu musieli się dotrzeć. Potem złapali właściwy rytm i już ciągnęli to do końca. Z jednej strony dla nas fajnie, bo już obejrzeliśmy to, co zaprezentowali i na pewne rzeczy będziemy mieli pomysł, ale z drugiej strony oni teraz mają ten impet, dodatkową motywację. Dla nas będzie to rozruch. Mam nadzieję, że będzie on skuteczny; że uda nam się szybko powstrzymać, narzucić nasz rytm gry, nasz plan i skutecznie to wyegzekwować, żeby trochę namieszać im w głowach i do końca dowieźć na tablicy korzystny dla siebie wynik.