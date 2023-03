Gabinet stomatologiczny na kółkach. W nim za darmo leczą zęby. Kiedy dentobus przyjedzie do Twojej miejscowości? Leszek Kalinowski

Dentobus to taki gabinet stomatologiczny na kółkach. Przyjeżdża do mniejszych miejscowości, by każdy mógł skorzystać z usług. W ubiegłym roku zrobiło to blisko 7 tys. młodych pacjentów do 18 roku życia. Gdzie zatrzyma się dentobus w najbliższych tygodniach? Sprawdź!