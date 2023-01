Gala Sportu Lubuskiego 2022. Natalia Kochańska po raz pierwszy w gronie laureatów Sportowego Plebiscytu „Gazety Lubuskiej”

W 2022 roku Natalia Kochańska razem z innymi reprezentantkami Polski zdobyła w norweskim Hamar tytuł mistrzyni Europy. Biało-Czerwone (w konkurencji karabinu pneumatycznego na dystansie 10 m) w finałowym pojedynku pokonały drużynę Norwegii.

- 2022 rok był dla mnie najlepszy w karierze, oczywiście ze względu na zdobycie złotego medalu mistrzostw Europy. Wcześniej zdobywałam Puchary Świata, a tym razem był tytuł mistrzowski, co ogromnie mnie cieszy – mówiła Natalia Kochańska. – Bardzo fajnie mieć w kolekcji taką nagrodę. Oprócz tego, również jeśli chodzi o wyniki, było dużo lepiej niż w poprzednich latach, to jest też dla mnie bardzo istotne. Oczywiście nie zadowalam się tym, co już mam i walczę dalej o kolejne sukcesy. Teraz najważniejsze będą dla mnie kwalifikacje olimpijskie na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Po drodze będą też Puchary Świata, czy mistrzostwa Europy, na tych zawodach też oczywiście chcę walczyć o medale.