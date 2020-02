Gala Sportu Lubuskiego. Benefis Andrzej Flügela, popularnego i lubianego dziennikarza "Gazety Lubuskiej"

To był przypadek A jak sam Andrzej Flügel wspomina początek swojej przygody z dziennikarstwem? - W moim życiu było wiele pozytywnych przypadków i dziennikarzem też zostałem z przypadku – powiedział Andrzej Flügel. – Organizowałem kiedyś turnieje piłkarskie, sędziowałem mecze i w październiku 1990 roku podczas meczu samorządowcy kontra policjanci podszedł do mnie kolega ze studiów i powiedział, że jest szansa na pracę w „Gazecie Lubuskiej”, w której też był zatrudniony. Miałem wtedy 34 lata. Kolega zapisał sobie mój numer telefonu na paczce papierosów, nie sądziłem, że coś z tego będzie. Tymczasem na drugi dzień rano zadzwonił i oznajmił, że czeka na mnie redaktor naczelny. I tak się zaczęło. Pamiętam dokładnie, że 2 listopada byłem na pierwszej dziennikarskiej obsłudze, na meczu koszykarzy Zastalu Zielona Góra z Górnikiem Wałbrzych. Moim pierwszym szefem dziale sportowym był nieżyjący już Józef Siwak. Był bardzo surowy, panowała ostra dyscyplina. Po roku pracy zostałem kierownikiem działu i byłem nim przez 28 lat, do listopada ubiegłego roku. - Wtedy było to zupełnie inne dziennikarstwo. Dbało się przede wszystkim o jakość, pracowało nad tekstem, robiło częste poprawki. Dziś są inne czasy, liczy się przede wszystkim szybkość, jakość już nie jest tak ważna.

Igrzyska to inny świat

Andrzej Flügel jest wielkim fanem piłki nożnej. Oglądał na żywo m.in. finały Ligi Mistrzów, Ligi Europy, wiele meczów reprezentacji Polski. Za ukochaną „piłeczką” zjeździł całą Europę, jednak spośród z imprez, na których pracował, najważniejsze były dla niego igrzyska olimpijskie. Miał okazję być na nich trzykrotnie – w Atenach, Pekinie i Londynie. – To jest zupełnie inny świat, nawet jeśli dana dyscyplina sportu interesuje cię mniej niż inne, to cała otoczka imprezy sprawia, że odbierasz ją, jak wielkie święto – wspomina Andrzej Flügel. – A jak już oglądasz na żywo swoje ulubione dyscypliny, to jesteś w siódmym niebie. Poza tym, wyjazdy na igrzyska były dla mnie wielką, niezapomnianą przygodą. Każdemu życzę, żeby zobaczył to z bliska.