Gala Sportu Lubuskiego. Trener Andrzej Sawicki nie spoczywa na laurach. „Wierzę, że zrobimy krok ku wyższej lidze”

– Mam taką nadzieję. Po to pracujemy, wszyscy mamy marzenia. Każdy pracuje po to, żeby podnosić poprzeczkę, żeby wspinać się w tej drabince tak zwanej kariery, zarówno ja jako trener, jak i zawodnicy, to jest normalne. Ale trzeba pamiętać o tym, jak konkurencyjną dyscypliną sportu jest piłka nożna. Ile lig jest w Polsce, jak trudno jest osiągnąć sukces, bo konkurencja jest naprawdę bardzo mocna. Oczywiście, że wierzę i mam nadzieję, że ubiegły rok, który już jest za nami, będzie takim zalążkiem, początkiem tej drogi. Chodzi mi o szereg spraw organizacyjnych, sportowych i że zrobimy ten krok ku wyższej lidze, bo uważam, że awansować z tej ligi, w której gramy, jest niezwykle trudno. Tak jak powiedziałem, konkurencja jest duża, bardzo dużo jest mocnych zespołów. Uważam, że awans z ligi drugiej do pierwszej jest relatywnie łatwiejszy, choć nie łatwy, natomiast ten system premiowania, jaki jest w II lidze jest dużo korzystniejszy, aniżeli w III lidze, z której awansuje tylko mistrz, więc to jest niezwykle trudne. Widzimy, jakie marki, jakie kluby nie mogą wyjść z naszej III ligi i grają z nami ileś sezonów. Jest to trudne zadanie, ale tak jak powiedziałem, ważna jest systematyczna praca, rozwój klubu w wielu obszarach. Trzeba dążyć do tego, abyśmy kiedyś się z tego cieszyli.