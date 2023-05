Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej ma patrona. Został nim profesor Jan Berdyszak

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Ewa Adaszyńska przypomina, że Galerię wymyślił właśnie prof. Jan Berdyszak już na etapie projektowania obiektu. Ma ona dwa przesłania: artystyczne - prezentacja dorobku artystów polskich i z innych krajów, dydaktyczny - galeria nas uczy sztuki i oswaja z nią. Została zaprojektowana przy wejściu do biblioteki, by wprowadzać studentów, naukowców i gości tej instytucji z obszaru sztuki do obszaru wiedzy...

Jan Berdyszak, autorytet, który ciągle poszukiwał

Biblioteka Uniwersytecka istnieje od 10 lat. W tym czasie odbyło się tu 40 wystaw. A ta pierwsza - jak zauważa Ewa Adaszyńska - była wymyślona przez profesora Jana Berdyszaka.

- Po 10 latach chcemy uhonorować wielkiego artystę, cenionego malarza, grafika, rzeźbiarza, scenografa, ale i teoretyka sztuki, pedagoga, związanego z zielonogórską uczelnią - podkreśla pani dyrektor.

Obecny na uroczystości syn profesora, Marcin Berdyszak zauważa, że nadanie imienia galerii jest dla niego osobiście dużym przeżyciem. Wie, jak ojciec był mocno związany z Zieloną Górą. To ukłon w Jego stronę, docenienie tego, co zrobił dla uczelni, studentów. Ale jednocześnie jest to sytuacja pewnego zobowiązania, wyznacznik jakości.

Jak opowiadał syn, ojciec był dla niego najlepszym przyjacielem.

- Razem mieszkaliśmy, ja miałem pracownię na dole, ojciec na górze - wspomina. - To była jedna wielka przygoda, współistnienie. Mieliśmy okazję też pracować wspólnie. Dla mnie był autorytetem i osobą ciągle poszukującą...