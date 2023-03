Galeria Pro Atre remontowana własnymi siłami. Pomagają mieszkańcy. Może i Ty dołączysz do ekipy?

Ryszard Anacki: Czuję się lepiej, gdy pomagam

Galeria Pro Arte chce być przyjazna, wesoła i nowoczesna

Galeria Pro Arte ma zyskać nowe kolory, by to miejsce było bardziej nowoczesne. Stąd znikną niepotrzebne rzeczy. Choćby jak rama metalowa od krat.

- Ciężka sprawa z nią była. Mówię, nie damy rady. A Ryszard na to: Jak to się nie da, jak się da? No i ramy nie ma - opowiada Tomasz Daiksler. - Trzeba było też skuć tynk, załatać dziury.. Chcemy ożywić to miejsce, sprawić, by było bardziej przestrzenne i maiło więcej światła. Mogę zdradzić, ze szara komoda także ma zmienić kolor. Na różowy. To ma być miejsce nowoczesne, przyjazne a nie sklep.

Galeria Pro Arte czynna jest od środy do piątku w godzinach 12.00 - 17.00, a w soboty od 12.00 do 14.00. To też dzięki charytatywnej działalności ludzi. Gdyby ktoś zasponsorował zatrudnienie jednej osoby, godziny otwarcia mogłyby być dłuższe.