Gastronomia w Zielonej Górze. W mieście otworzyła się całodobowa restauracja

Od poniedziałku, 5 września mamy nowe miejsce na gastronomicznej mapie Zielonej Góry. Przy ul. Sulechowskiej 19h otworzyła się szaszłykarnia HolyWood. Skąd nazwa?

- W założeniu nazwa miała być łatwa do zapamiętania, stąd wzięło się hasło Hollywood. Jednak, aby nie było zbyt tradycyjnie zmieniliśmy klasyczne Hollywood w Holy Wood, czyli święte drewno, co nawiązuje do grilla na węglu drzewnym i wpasowuje się w stylistykę lokalu - wyjaśnia właściciel.