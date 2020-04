Gdzie indziej wciąż koszą na potęgę, u nas trawniki mają szansę nie wyschnąć. W Zielonej Górze powstaną nowe łąki kwietnie. Będzie piękne

Co tu dużo kryć. Deszczu w wielu miejscowościach nie było od tygodni. A nawet jak spadnie, to przelotny. Tak ważne więc jest, by powstrzymać się od koszenia trawników, które na co dzień gromadzą wodę. W Zielonej Górze już kolejny rok z rzędu powstaną łąki kwietne. By było kolorowo i bioróżnorodnie.

Zielonogórski Zakład Gospodarki Komunalnej, odpowiedzialny w naszym mieście za utrzymanie miejskiej zieleni, już w zeszłym roku zmienił zasady koszenia traw. Jest sucho? To nie kosimy na potęgę! Koszenia trawników na miejskich klombach uzależnione są od warunków pogodowych. Wszystko po to, by nie wysychały one wtedy, gdy od wielu dni nie pada deszcz. Zobacz galerię (7 zdjęć) ZGK kosi też na minimalną wysokość 8 centymetrów. - Naszym celem jest wspieranie bioróżnorodności i dostosowanie się do zmian klimatycznych, dlatego w tym roku idziemy o krok dalej - zapowiada ZGK w Zielonej Górze. Jakie plany ma Zakład Gospodarki Komunalnej na miejską zieleń w tym roku? W tym roku w niektórych miejscach w ogóle nie będą przeprowadzane koszenia traw. Już możesz odwiedzić ogród botaniczny w Zielonej Górze: Mało? Na niektórych klombach koszenie zostanie ograniczone do jednego lub w dwóch w ciągu całego roku. Zobacz galerię (7 zdjęć) W Zielonej Górze posadzono aż 5 nowych łąk kwietnych. Wiele z nich zostało pozostawione w ich naturalnym charakterze. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze przypomina jednak, że: dla bezpieczeństwa konieczne jest koszenie trawników w pasach drogowych na odległość 1 m od pasa jezdni

na odległość 1 m od pasa jezdni trawniki wokół rabat kwietnych wymagają częstego i regularnego koszenia. W koncepcję stworzenia takich bioróżnorodnych łąk w mieście zaangażował się radny Paweł Zalewski i Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze. - To nowoczesne, ekologiczne podejście w naszym mieście - zauważa radny Paweł Zalewski. - Każdy teren zieleni niskiej ma swoją funkcję. Jedne są rekreacyjne i nastawione na intensywne deptanie, przy innych trzeba myśleć o bezpieczeństwie. Natomiast wiele z takich terenów może być po prostu różnorodnymi łąkami, niewymagającymi częstych zabiegów pielęgnacyjnych. Jedno lub dwa koszenia w roku wystarczają. Paweł Zalewski zauważa też, że dziś, gdy klimat nam się zmienia, a od paru lat wciąż doświadczamy suszy, zmienia się też roślinność w Zielonej Górze. - Rozwijają się rośliny sucholubne - wyjaśnia zielonogórski radny. - Wiele z nich przywędrowało do nas na przestrzeni lat z południa Europy. Są to tzw. kwieciste murawy kserotermiczne. Ich wielką zaletą jest odporność na suszę... ZGK, brawo za nowe standardy i ogromnie dziękuję w imieniu wszystkich zaangażowanych działaczy i mieszkańców. Gmina Zabór apeluje o ograniczenie koszenia traw Do mieszkańców, w sprawie ograniczenia koszenia traw, zwracają się też kolejni samorządowcy, w tym wójt gminy Zabór, Robert Sidoruk. - Rok 2020 poza pandemią koronawirusa, przynosi nam suszę jakiej jeszcze nie było - zauważa pan wójt. - Postarajmy się wspomóc przyrodę w tym wyjątkowo gorącym czasie między innymi poprzez ograniczenie koszenia traw - dodaje. - Skoszony trawnik, przy takiej suszy ulegnie wysuszeniu, natomiast by pozostał zielony musi być regularnie podlewany wodą, której także będzie nam brakować. Trwa głosowanie... Czy uważasz, że ograniczenie koszenia to dobry pomysł? Tak. Nie. Nie mam zdania. Gmina już planuje rzadziej kosić. Z myślą o niewysuszaniu się terenów zielonych. - Skupimy się jedynie na koszeniu poboczy dróg gminnych, ponieważ w obliczu wyzwań kryzysu klimatycznego oraz ekonomicznego, każda zmiana na lepsze ma znaczenie - apeluje wójt gminy Zabór. Podobny apel do mieszkańców wystosowała również wójt gminy Trzebiechów, Izabella Staszak. Czytaj także Czy w czasie epidemii koronawirusa można łowić ryby?

