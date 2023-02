Gdzie jeszcze powinny stanąć ławki w mieście? Każdy może podpowiedzieć! Radni czekają na nasze głosy

W ciągu trzech lat mieszkańcy wskazali wiele lokalizacji, gdzie powinny stanąć ławki. Jeśli teren należy do miasta, zadanie zostało wykonane. I tak pojawiło się 150 nowych ławek... Ciągle można jeszcze podpowiadać, gdzie postawić nowe miejsca do siedzenia

Niby nic takiego, prosta rzecz – ławka. A jakże może ułatwić czy utrudnić nam życie. Trwa akacja: Gdzie powinny pojawić się nowe miejsca do siedzenia!

- Młodzi ludzie nie zwracają uwagi na takie rzeczy. Dlatego zdziwiłam się, że radni, którzy nie są seniorami, postanowili ułatwić życie starszym zielonogórzanom i nie tylko im – mówi emerytka Stanisława Witucka. – Dla mnie osobiście nowe ławki, jakie pojawiły się na mojej trasie do sklepu, są mi bardzo pomocne. Pokonanie tej drogi z torbami nie jest dla mnie proste. A jak sobie odpocznę trochę, to daję radę. Nie muszę prosić nikogo o zrobienie zakupów, co też jest dla mnie ważne, bo nie lubię czuć się zależna od kogoś.

Gdzie powinny jeszcze pojawić się ławki w mieście?

Akcja, dotycząca wskazywania miejsc, gdzie powinny stanąć ławki, organizowana jest od trzech lat. Jej inicjatorami byli radni klubu Zielona Razem: Filip Czeszyk i Paweł Wysocki. W ciągu tego czasu w mieście przybyło 150 ławek. W zeszłym roku pojawiło się ich 24. Czy to już wystarczająca liczba? Akcja wciąż trwa i radni czekają na kolejne propozycje mieszkańców. Ciągle można wskazywać miejsca, gdzie ławek brakuje. Koszt jednej do tej pory wynosił około 1,5 tysiąca złotych.

Radni Paweł Wysocki i Filip Czeszyk, podkreślają, że ławkę można postawić tam, gdzie zezwala na to prawo. Nie ma z tym problemu, gdy wskazane miejsce to teren miejski. Niestety, niektóre propozycje dotyczyły lokalizacji na terenie prywatnym

- Moim zdaniem przydałoby się więcej ławek przy ulicy alei Wojska Polskiego. Osobiście chodzę tamtędy do lekarza – mówi emerytka Mirosława Rzepeka, a jej sąsiadka Irena Sobczak dodaje: - Ja wskazałabym Batorego, Dąbrowskiego. Ale i na Jedności by się przydały.

Przegląd ławek też by się przydał

Zdaniem Franciszka Podmokłego warto by zrobić dokładny przegląd ławek, bo niektóre wymagają naprawy albo wymiany na nowe.

- Bo co z tego, że ławka stoi, jak strach na nią usiąść – podkreśla zielonogórzanin.

Seniorzy bardzo chwalą sobie też rewitalizowanie parków i skwerów, a także powstawanie ogródków kieszonkowych.

- Bo nie dość, że robi się zielona i przyjemnie, to zawsze też tam stawia się ławki, na których można odpocząć – zauważa pani Mirosława. – A przecież to ułatwia życie nie tylko starszych osobom, ale wszystkim mieszkańcom miasta np. mamy z wózkami też chętnie z nich korzystają czy osoby, które chcą na spokojnie porozmawiać przez telefon.

