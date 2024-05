Gdzie można zjeść lody w Zielonej Górze? Sprawdź wyjątkowe miejsca

Gdzie możesz zjeść lody w Zielonej Górze?

Nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Zielonej Górze? Daj znać jej właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Jakie lody zjesz w lodziarniach w Zielonej Górze?

Odróżniają się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. To najczęściej sorbety bądź lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają podobne walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością bardzo zdrowe.

Jak wyglądały początki lodów?

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach wspominano o deserach z owoców, lodu i mleka. Lodami delektowali się także wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z gór był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany w formie współczesnego sorbetu.

W XVI wieku odkryto, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.