Gdzie na Święta 2021? Ciepłe kraje dostępne nawet bez testów. W górach w Europie konieczny może być certyfikat szczepienia

Święta 2021. W górach w Polsce, za granicą, a może w ciepłych krajach? Coraz więcej osób poszukuje możliwości wyjazdu w okresie świątecznym. Można przebierać w ofertach wycieczek zagranicznych na święta Bożego Narodzenia, wciąż dostępne są też bilety lotnicze w atrakcyjnych cenach. Niektóre ciepłe kraje nie wymagają szczepienia ani nawet testu na koronawirusa. Sprawdziliśmy jakie zasady wjazdu i obostrzenia obowiązują w destynacjach chętnie wybieranych na urlop w święta. Warto wiedzieć też, jakie obostrzenia będą czekać na podróżników po powrocie do Polski.

Gdzie na Święta 2021?

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Najczęściej spędzamy je w gronie rodziny, ale coraz popularniejsze stają się też wyjazdy w okresie świąteczno-noworocznym. Jest w czym wybierać - biura podróży przygotowały mnóstwo ofert wycieczek na Święta 2021. Można wyjechać np. do jednego z krajów Europy, by pojeździć na nartach lub odwiedzić jarmark bożonarodzeniowy albo jeszcze dalej - święta w ciepłych krajach to pomysł dla osób spragnionych słońca i wysokich temperatur. Planowanie wyjazdu utrudnia jednak pandemia koronawirusa. W Europie trwa właśnie czwarta fala, z powodu której wiele krajów zdecydowało się na zaostrzenie restrykcji lub nawet wprowadzenie lockdownu. Sytuację dodatkowo pogorszyło pojawienie się nowego wariantu koronawirusa - Omikron. Rządy wielu państw Europy i świata nie zwlekały i z dnia na dzień ogłosiły dodatkowe restrykcje, m.in te dotyczące zasad wjazdu. Niektóre kraje od razu zamknęły granice dla podróżnych.

Sprawdziliśmy, gdzie można wyjechać na święta 2021 bez kwarantanny i bez testu na koronawirusa.

Święta 2021 za granicą: w Europie i na świecie

Po Europie najłatwiej podróżować zaszczepionym. Aby wjechać do państw Unii Europejskiej, wystarczy posiadać Unijny Certyfikat Covid, który potwierdza zaszczepienie, ozdrowienie lub negatywny wynik testu. Sprawa komplikuje się po przyjeździe, bo w niektórych europejskich krajach korzystanie z usług takich jak np. restauracje możliwe jest już tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców. Szczegóły poniżej. Warto pamiętać też, że niektóre kraje skróciły ważność certyfikatu szczepienia z 12 do 9 miesięcy.

Święta 2021 w ciepłych krajach

Na urlop w święta Bożego Narodzenia coraz częściej wybieramy egzotyczne destynacje. Gdzie na Święta w ciepłych krajach? Najpopularniejsze są: Egipt, Meksyk, Dominikana, Zanzibar, Emiraty Arabskie. Poniżej zasady wjazdu i obostrzenia w tych krajach.

Święta 2021: Dominikana

Dominikana to jeden z najchętniej wybieranych egzotycznych kierunków podróży. Aby wybrać się na wakacje na tę rajską wyspę, nie trzeba posiadać ani certyfikatu szczepienia, ani negatywnego wyniku testu PCR. Wszystkim pasażerom po przylocie mierzona jest temperatura. Przemieszczać się po kraju, poza strefami wyznaczonymi dla turystów, mogą tylko osoby zaszczepione lub posiadające negatywny wynik testu na koronawirusa.

Święta 2021: Egipt

Do Egiptu mogą wjechać osoby posiadające paszport covidowy. Ci, którzy nie mają potwierdzenia szczepienia, ozdrowienia ani negatywnego wyniku testu, mogą jeszcze wykonać test PCR po przylocie bezpośrednio do Hurghady, Marsa Alam, Szarm el-Szejk lub Taby. Do czasu uzyskania negatywnego wyniku trzeba jednak pozostać na kwarantannie. Na miejscu obowiązuje nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych. W restauracjach i barach zajętych może być maksymalnie 50 proc. miejsc. Sklepy zamykają się o godz. 21:00, a restauracje o godz. 22:00. Turystów obowiązują też ograniczenia w poruszaniu się po kraju.

Święta 2021: Malediwy

Od turystów przylatujących na Malediwy wymagane jest potwierdzenie negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Trzeba też wypełnić formularz online. Turyści muszą trzymać się wyznaczonych stref i ośrodków, restrykcje obowiązujące podróżnych w kurortach są łagodne.

Święta 2021: Meksyk

Meksyk to jeden z bardziej pewnych kierunków podróży, ponieważ był otwarty dla turystów przez całą pandemię. Do Meksyku można wjechać bez kwarantanny i bez testów. Nie jest wymagany certyfikat szczepienia ani ozdrowienia. Przed wylotem należy tylko wypełnić specjalny formularz. Po przylocie wszystkim podróżnym mierzona jest temperatura.

Na miejscu obowiązkowe jest noszenie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych i środkach transportu publicznego, otwarta jest większość sklepów i usług oraz atrakcji turystycznych.

Święta 2021: Tajlandia

Tajlandia od 1 listopada poluzowała obostrzenia przeciw COVID. Do kraju mogą wjechać w pełni zaszczepionych turystów, ale dodatkowo muszą oni posiadać potwierdzenie negatywnego wyniku testu na koronawirusa oraz ubezpieczenie na wypadek zarażenia się. W ciągu 72 godzin po przylocie należy wykonać kolejny test PCR.

Święta 2021: Wyspy Zielonego Przylądka

Aby przylecieć na Wyspy Zielonego Przylądka, trzeba posiadać potwierdzenie szczepienia przeciw COVID-19 lub negatywny wynik testu PCR albo antygenowego. Konieczny jest też wypełnić formularz lokalizacyjny. Na Wyspach, w miejscach publicznych obowiązkowe jest zachowywanie dystansu społecznego oraz noszenie maseczki zakrywającej usta i nos.

Święta 2021: Zanzibar

Aby polecieć na Zanzibar nie jest wymagane szczepienie przeciw COVID. Trzeba posiadać dokument potwierdzający negatywny wynik testu PCR, otrzymany w ciągu 72 godzin przed przylotem do Tanzanii. Konieczne jest też wypełnienie specjalnego formularza.

Święta 2021: Zjednoczone Emiraty Arabskie

Aby wjechać do Dubaju, trzeba posiadać potwierdzenie negatywnego wyniku testu PCR na koronawirusa, wykonanego w ciągu 72 godzin przed przylotem. Obowiązek ten dotyczy także osób zaszczepionych. Bardziej restrykcyjne zasady obowiązują w Abu Dhabi (trzeba wykonać test PCR również po przylocie).

UWAGA! Osoby niezaszczepione po powrocie z krajów spoza Strefy Schengen muszą poddawać się kwarantannie, trwającej 14 dni, którą można skrócić testem PCR, wykonanym w 8. dniu izolacji.

Święta w górach: Austria, Włochy, Francja, Szwajcaria, Słowacja, Czechy

Ci, którzy planują święta w górach, powinni zwrócić uwagę na obostrzenia w ośrodkach narciarskich. W większości z nich sytuacja wciąż jest niepewna. W Austrii do 13 grudnia trwa lockdown. Zamknięte są hotele i restauracje, a z domu można wychodzić tylko w celu zrobienia zakupów, wizyty u lekarza itp. Jak podaje Austriacka Narodowa Organizacja Turystyczna, po lockdownie w kraju, w tym w ośrodkach narciarskich, znów będzie obowiązywała zasada 2G. Oznacza to, że takie miejsca jak hotele, restauracje, wyciągi, apres-ski czy jarmarki świąteczne będą dostępne tylko dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców.

Do Włoch mogą wjechać osoby posiadające potwierdzenie szczepienia, ozdrowienia lub negatywny wynik testu. Od 6 grudnia, aby wejść do restauracji, baru czy korzystać z wyciągów narciarskich, trzeba będzie posiadać Super Green Pass, czyli potwierdzenie pełnego zaszczepienia lub ozdrowienia. Obecnie zaostrzone restrykcje obowiązują w Południowym Tyrolu - najpopularniejszym regionie narciarskim we Włoszech. Aby wjechać do Francji wystarczy Unijny Certyfikat Covid. Na razie na stokach obowiązują łagodne obostrzenia, ale rząd zaznacza, że zaostrzy restrykcje w razie pogarszania się sytuacji epidemicznej. Z kolei do Szwajcarii mogą wjechać tylko osoby zaszczepione przeciw Covid i ozdrowieńcy. Na Słowacji do 9 grudnia trwa lockdown. Przed jego zakończeniem rząd ma podjąć decyzje dot. dalszych obostrzeń. W Czechach przynajmniej do 26 grudnia obowiązuje stan wyjątkowy. Do kraju mogą wjechać osoby posiadające "paszport covidowy", jednak niezaszczepieni po przyjeździe będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie, z której dopiero po upłynięcie 5 dni może zwolnić negatywny wynik testu PCR. Aby zameldować się w hotelu, wejść do restauracji czy korzystać z wyciągów narciarskich konieczny jest certyfikat pełnego zaszczepienia lub ozdrowienia.

Aktualizowane zasady wjazdu i obostrzenia obowiązuje w Europie i na świecie znajdziecie w poniższych artykułach:

Święta 2021 za granicą i kwarantanna po powrocie do Polski

Podróżnych wracających do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, z której zwolnione są osoby zaszczepione oraz te, które posiadają negatywny wynik testu PCR. Kwarantannę można skrócić po otrzymaniu potwierdzenia negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Należy przygotować się jednak na to, że związku z wykryciem nowego wariantu koronawirusa Omikron, wprowadzone zostaną dodatkowe obostrzenia dot. wjazdu do kraju. Zmiany mogą dotyczyć szczególnie osób powracających z krajów, w których już wykryto przypadki zarażenia nowym wariantem.

