Gdzie po meczu może wykąpać się Patryk Dudek? „Obok stadionu jest fajny basen”

Zielonogórzanie inauguracyjne spotkanie rozegrają w niedzielę 14 czerwca na torze ROW-u Rybnik, ekstraligowego beniaminka. Mecz rozpocznie się o godz. 16.30, będzie transmitowany w telewizji nSport+, a relację live znajdziecie w serwisie gazetalubuska.pl. - Przed meczem rozważamy zmiany, możemy dokonać dwóch korekt – mówił m.in. Piotr Żyto na przedmeczowej konferencji prasowej. Patryk Dudek, jeden z liderów zespołu na pytanie, gdzie wykąpie się po meczu (zgodnie z reżimem sanitarnym żużlowcy nie mogą korzystać z pryszniców), odpowiedział żartobliwie: - Z tego co pamiętam, w Rybniku obok stadionu jest fajny basen. Nie wiem, czy jest już otwarty. Gdyby był, to wskoczyłbym sobie do wody.